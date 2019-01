El fondo buitre que tiene 120 pisos en Son Gotleu rechaza cederlos para alquiler social

Divarian Propiedad, fondo buitre que tiene la titularidad de más de 120 pisos en Son Gotleu y que el martes intentó sin éxito desahuciar a una de las familias que los habitan, descarta ofrecerlos para alquiler social.

Este fondo adquirió en octubre las viviendas al BBVA. Estas operaciones son una práctica habitual entre bancos y fondos oportunistas: los primeros se desprenden del ladrillo que consideran tóxico y sanean sus balances, mientras que los segundos acaparan una amplia cartera de inmuebles casi regalados a la espera de que el mercado ofrezca una buena oportunidad de negocio para vender.

Un representante del BBVA ha comunicado al abogado de la Plaraforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca, Víctor Cornell, que Divarian Propiedad no tiene ninguna intención de alquilarlos o inscribirlos en el Registro de pisos vacíos del Govern para que los gestione el IBAVI.

"No sé qué van a hacer con tantos pisos, pero desde luego no van a destinarlos a alquiler social. Algo que no sorprende porque estos fondos buitre buscan hacer negocio por encima de todo", ha subrayado Cornell.

La mayoría de las viviendas están vacías u okupadas. Pese a ello, ni el BBVA primero, ni Divarian después, las inscribieron en el Registro de pisos vacíos del Govern dentro del plazo establecido por la conselleria de Vivienda.

El director general de Vivienda, Eduard Vila, tiene desde hace tiempo sobre su mesa la relación de inmuebles de Divarian y otros fondos buitre para investigarlos y, en su caso, imponer a la sociedad la correspondiente sanción.