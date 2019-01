Escarrer: Las ´ecofarsas´ no se destinan al turismo y nos van a pasar factura"

Melia Hotels International es cada vez una compañía más gestora, con 51 aperturas de hoteles en ciernes entre este año y 2020. Su consejero delegado, Gabriel Escarrer, que este Fitur ejerce también de presidente del lobby Exceltur, reconoce que se encuentra ante el Fitur "con menos visibilidad" sobre lo que nos viene. Además de la incertidumbre del Brexit, capea la de unos Presupuestos Generales que no sabemos "si serán capaces de aprobarlos".

En este adverso contexto, Escarrer critica los impuestos turísticos, mejor dicho "las ecofarsas, porque "no se destinan a nada de turismo y nos van a pasar factura". Puya para Baleares durante la rueda de prensa que ha brindado este miércoles, día de la inauguración de Fitur, desde el estand de Meliá.

Eso sí, Escarrer solo tiene elogios para la ministra de Turismo, Reyes Maroto, con la que el sector turístico ha mantenido hasta siete reuniones, además de que ha reactivado la Mesa de las Comunidades Autónomas, que con el Gobierno del PP estaba paralizada.

También califica como "buena iniciativa" la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para "poner coto" al alquiler turístico que trae de cabeza a los hoteleros. Una de arena que reprocha Escarrer al Ejecutivo de Pedro Sánchez, "la decepción" por el recorte en promoción y que se destine a "acciones que no tienen sentido", en lugar de centrarse, por ejemplo, en las redes sociales. En este sentido, destaca que su compañía es la que tiene más seguidores, 6,7 millones de personas y él mismo mantiene contacto frecuente con los internautas.



Mercados alternativos al británico

El 'brexit' y sobre todo la devaluación de la libra y que retornen los visados para los viajeros británicos que viajen a Europa si la salida del Reino Unido de la UE es "dura" serían el peor escenario, advierte Escarrer. Hablamos de 16 millones de turistas británicos de los 82 que visitan España. Meliá, por si acaso, cuenta con un plan de contingencia, dirigido al mercado escandinavo, de Europa del Este y también el mercado español, y a largo plazo, el latinoamericano y el estadounidense. La hotelera sigue con sus planes en el Reino Unido, mientras los viajeros de ese país están retrasando las reservas para sus vacaciones, cada vez más "las decisiones de los consumidores se toman a última hora".

En medio de este Fitur en el que se va a ciegas, nos hemos topado con la huelga de los taxistas madrileños. El consejero delegado de Meliá dice que hay "similitud" entre el conflicto de los VTC (vehículos con conductor) y el alquiler turístico y llama a que se ponga en la agenda política "qué queremos en movilidad". No entra en si es justa o no esta movilización de los trabajadores del taxi, pero "la imagen que estamos dando a los visitantes internacionales no es la mejor".