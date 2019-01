Bauzá: "Voy a defender lo mismo como un simple farmacéutico mallorquín"

Con la salida de José Ramón Bauzá de las filas del PP, todos los interrogantes se centran ahora en el futuro del expresidente del Govern. De momento, Vox descarta por ahora su fichaje como candidato asegurando que prefiere "savia nueva" y Ciudadanos, otro destino que se ha llegado a barajar, lleva meses cerrando la puerta a la incorporación de Bauzá. Después de su carta de cuatro páginas, el hasta hoy senador asegura que seguirá defendiendo sus ideas "como un simple farmacéutico mallorquín, que es lo que nunca he dejado de ser".

En una carta de cuatro páginas, Bauzá ha anunciado hoy su baja de afiliación del partido después de 20 años de militancia y la renuncia a su acta de Senador. El que fuera líder del partido en las islas asegura que deja la formación por el carácter "cada vez más nacionalista" del "nuevo PP balear". "Después de un largo proceso de reflexión no puedo obviar que no puedo seguir perteneciendo a un partido al que, desde luego a nivel regional, me es imposible votar", explica en su misiva el hasta hoy senador del PP.

Después de que el presidente del PP, Biel Company, haya asegurado que no le sorprende la decisión de Bauzá por su "deriva" y de que desde la dirección nacional del partido en Génova haya atribuido su marcha a que iba a dejar de ser senador antes de las próximas elecciones, Bauzá ha compartido a través de sus redes un mensaje en el que asegura que "la dirección nacional del PP me ha ofrecido esta misma semana diversos puestos en listas. Ni lo he pedido, ni lo he aceptado. Les agradezco por supuesto la predisposición", expone el expresidente.

"Desgraciadamente la línea nacionalista del PP de Baleares ha sido mantenida, y por tanto refrendada, por la dirección nacional del partido", subraya, para insistir en que "creo que por coherencia no puedo militar en una formación a la que desde luego a nivel regional no votaría".