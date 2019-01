Antonio Salvà se perfila como candidato de Vox al Congreso

Sin fecha aún para las próximas elecciones generales, quien mejor parte para ser el candidato de Vox en Balears es el doctor Antonio Salvà, padre de Diego Salvà Lezaún, uno de los dos guardias civiles asesinados en el atentado de ETA en Palmanova en 2009.

Salvà, vicepresidente del partido de Jorge Campos, Actúa Baleares, ahora en coalición con Vox, ya traslada su voluntad de ser el candidato de Vox por Balears en las generales. Si bien es difícil pronosticar el impacto de la formación ultraderechista en Balears, encuestas nacionales le llegan a dar uno de los ocho diputados que se reparten en las islas, lo que colocaría a Salvà en Madrid.

No obstante, si Pedro Sánchez no adelanta las elecciones, las generales no están previstas hasta el próximo verano de 2020.