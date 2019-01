Medio Ambiente acusa a Emergencias de querer tapar su responsabilidad con la riada

El informe definitivo del director técnico de Operaciones del Inunbal y jefe del servicio de Ordenación de Emergencias del Goverm, Joan Pol, sobre la riada del Llevant ha provocado un enfrentamiento en el seno del Govern por las duras acusaciones de Pol a Recursos Hídricos y las críticas a las limitaciones del Ibanat, ambos dependientes de la conselleria de Medio Ambiente, en manos de Més. El informe técnico fue dado a conocer el pasado viernes en el Consell de Govern por la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, la socialista Catalina Cladera, de la que depende Emergencias. El malestar en Medio Ambiente no se hizo esperar y de inmediato desde la conselleria de Vicenç Vidal comenzaron a preparar un contrainforme que desmontara el de Joan Pol.

"Quien firma el informe (Pol) intenta crear una cortina de humo para descargarse de su responsabilidad. Primero lo hizo con la AEMET y ahora intenta culpar a Recursos Hídricos", se afirma en este contrainforme que aún no se ha elaborado como documento oficial. Como respuesta, Medio Ambiente ataca a la dirección general de Emergencias, que "no ha cumplido con lo estipulado" para el Inunbal ya que "ni lo ha adaptado al Plan de Gestión de riesgo de inundación ni lo ha actualizado" en toda la legislatura

Joan Pol acusa a la dirección general de Recursos Hídricos de no haber cumplido "con todas las misiones y responsabilidades que le asigna el Inunbal" y de una "falta de implicación en la respuesta y manejo de la crisis" que "dificultó la labor" del director técnico de operaciones. En cuanto al Ibanat, recuerda que está diseñado para hacer frente a incendios forestales y no dispone de personal y material adecuado para "trabajar durante la noche en este tipo de situaciones".

Desde Medio Ambiente se afirma que el 9 de octubre, cuando se produjo la riada mortal, "nadie se puso en contacto ni con el Ibanat ni con la dirección general de Recursos Hídricos" y "fueron el gerente y la directora general", Joan Ramon Villalonga y Juana María Garau, quienes "ofrecieron los recursos" con los que contaban.

Añade que la dirección general de Emergencias "no activó Ibanat de manera oficial hasta las 9 de la mañana del día 10" y lo hizo ante "una nueva llamada del gerente". Para entonces, el Ibanat ya se había activado "fuera de protocolo, porque si no es un incendio forestal es responsabilidad de Emergencias activarlo", con el fin de que a las 7 de la mañana su personal estuviera en los centros de trabajo disponibles para lo que se les requiriera desde Emergencias.

Tampoco "se llegó a activar nunca formalmente a la dirección general de Recursos Hídricos, que se presentó a iniciativa propia en el lugar de los hechos el día 10 por la mañana". Ahí, según el contrainforme, estuvieron "horas" sin poder hacer nada "hasta que la dirección general de Emergencias los puso bajo el mando del Ibanat".

"Si la información no se transmitió entre los diferentes responsables de Emergencias no es nuestra responsabilidad", se afirma desde Medio Ambiente en donde se considera que "muchas de las observaciones" del informe técnico de Emergencias "se basan en opiniones y no en datos" y "se obvian" los datos "que perjudican al redactor del citado informe".

Como ejemplo, resalta que en la cronología de lo ocurrido que realiza Pol , "obvia" cuestiones como "la presencia del conseller de Medio Ambiente el día 9 por la tarde en la central del 112 y el día 10 en el centro de mando de Sant Llorenç" o las llamadas de los responsables de Recursos Hídricos y del Ibanat ofreciendo medios.

También rechaza la afirmación de Pol de que no se dispuso de información sobre los registros de las estaciones de aforo de Recursos Hídricos (para conocer el caudal) que "hubieran dado una idea de la dimensión del problema" poniendo así "en alerta a los técnicos de emergencias". En el contrainforme de Medio Ambiente se asegura que "la red foronómica no ha dado nunca datos en tiempo real y la dirección general de Emergencias tampoco los ha solicitado ni una vez en esta legislatura". Además, aunque "hubiera existido una red de alerta temprana en 15 minutos no hubiera habido tiempo de avisar a la población".

En cuanto al Ibanat, recuerda que en la central, una vez que cierra el turno en invierno a las 19,30 horas, quedan dos personas de guardia todo el día por si ocurre algo que obligue a activar el servicio. "El 112 no llegó a activar el Ibanat y por lo tanto tampoco lo hizo la central", si bien "se avisó a todos los trabajadores para que estuvieran preparados". Así, "fue decisión de la dirección general de Emergencias que Ibanat no se activara aquella tarde", concluye.