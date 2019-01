Duro informe técnico sobre la riada del Llevant por la falta de personal y de coordinación

El informe definitivo del director técnico del Inunbal, Joan Pol, sobre las inundaciones mortales en el Llevant de Mallorca destaca la falta de personal, material y coordinación que se puso de manifiesto con la catástrofe del pasado 9 de octubre. Entre sus conclusiones considera prioritaria la creación de un ente público autonómico, "tipo agencia", que sea responsable de todo el ciclo de emergencias (previsión, prevención, planificación, organización de la respuesta y recuperación), que aglutine todos los servicios de la Comunidad Autónoma en esta materia y "planifique de forma integral las necesidades de los ciudadanos".

Así consta en el informe que trató ayer el Consell de Govern, al que no asistió la presidenta Francina Armengol por continuar enferma. El Ejecutivo entregó el estudio por la mañana a los cerca de 30 cuerpos, servicios públicos y organismos que participaron en el operativo. La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, explicó que el informe se entregaría de inmediato a los grupos parlamentarios. Lo que no les enviará, como pidió el PP, es el CAD con el registro de todas las llamadas que se recibieron en el 112 cuando comenzó la riada, ya que "los servicios jurídicos del Govern han concluido" que no se puede entregar al figurar datos privados que están protegidos por la Ley estatal de Protección de Datos.

Cladera resaltó que la próxima semana se reunirá la comisión interdepartamental de distintas conselleries para comenzar a poner en marcha esta agencia balear de emergencias, aunque no dio una fecha en la que estaría creada.

El exhaustivo informe repasa las actuaciones desde el inicio de la tragedia y analiza las "fortalezas" y "debilidades" que se han detectado. Entre otras cuestiones se refiere a la "falta de alerta temprana" por parte de la Aemet que "provocó la falta de conciencia" sobre la gravedad del problema a servicios públicos, que "no dispusieron de información suficiente hasta que hubo casos graves".

Por ello, Cladera resaltó la necesidad de contar con "redes operativas de alerta primaria de fenómenos meteorológicos adversos" de la Comunidad Autónoma. Precisó que no se trataría tanto de una agencia de meteorología propia como de disponer de instrumentos que "complementen" la información de la AEMET.

Las "debilidades" que enumera Pol en su informe en cuanto a la situación de Balears ante una tragedia como la del Llevant son numerosas. Entre ellas, destaca la "falta de personal" en el 112, que además no contó durante 24 horas con un técnico analista de datos en su sala que procesara la información. Entre la falta de medios, incide en que la noche de la tragedia no hubiera un "helicóptero de rescate nocturno propio" de la Comunidad.

Una de las críticas más duras del informe de Joan Pol se dirige a la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria de Medio Ambiente, que "no cumplió con todas las misiones y responsabilidades que le asigna el Inunbal" y hubo por su parte una "falta de implicación en la respuesta y manejo de la crisis" que "dificultó la labor" del director técnico de operaciones. Junto a ello, "el CECOP (Centro de Coordinación Operativa) no jugó su rol, salvo al principio, y eso confundió los espacios de trabajo y dificultó la gestión técnica".

En cuanto al Ibanat, recuerda que está diseñado para hacer frente a incendios forestales y no dispone de personal y material adecuado para "trabajar durante la noche en este tipo de situaciones". No obstante, deja claro que su participación fue "fundamental" y que "como servicio de emergencia tienen experiencia y realizan muy buen trabajo", como lo demostró con esta catástrofe.

Asimismo critica que GEIBSAU, dependiente de la conselleria de Hacienda, "como empresa de gestión de emergencias no participó suficientemente con el operativo". Además, la "falta de formación en gestión de grandes emergencias y sistema de mando entre los responsables y los técnicos de los servicios implicados" es otra de las carencias que menciona.

Entre otras cuestiones, también considera que desde la conselleria de Asuntos Sociales hubo un despliegue correcto para apoyar a los damnificados, pero "faltó integración en el dispositivo", lo que "restó eficacia y duplicó esfuerzos".