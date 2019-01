José Hila: "No creo que deje un importante cargo en Madrid para ser concejala en Palma"

El secretario general del PSIB-PSOE palmesano y precandidato para encabezar la lista socialista a Cort en las próximas elecciones municipales, José Hila, desconocía ayer los motivos de la dimisión como directora general del Imserso de Carmen Orte. No obstante, afirmó que "es un cargo muy importante el que tiene en Madrid como para dejarlo para ir de concejala".

Lo que sí descartó con rotundidad tanto Hila como todos los dirigentes del partido consultados por este periódico es que se pueda "reabrir" el plazo para la presentación de candidaturas para encabezar la lista en Palma.

"Se trata de un proceso ya cerrado y ahora estamos de lleno buscando los avales necesarios para ser proclamado oficialmente candidato", manifestó Hila, al tiempo que aseguraba que Carmen Orte, que ocupa también la secretaría general de la agrupación socialista de Ponent "es una persona válida para muchas cosas".

A la pregunta de si estaría contento de contar con ella como número dos de su candidatura Hila manifestó: "No lo sé. No me lo he planteado", aunque acto seguido manifestó que "la composición de la lista no se hará en función de que yo esté contento o no, sino contando con los mejores". Insistió en que, "sinceramente, no creo que su dimisión tenga nada que ver con Palma, debe ser por otra cosa, que desconozco". Cuando se le preguntó el por qué de esta última apreciación contestó: "Si fuera así lo sabría".

Cuando el jueves de la semana pasada Carmen Orte manifestó a este periódico su determinación de no presentar candidatura para enfrentarse a José Hila como candidato a Cort por su partido, puso la excusa del "compromiso" adquirido como directora general del Imserso en el gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, aseguró que, como secretaria general de la agrupación de Ponent, trabajaría para conseguir una candidatura a Cort "potente y con los mejores perfiles".