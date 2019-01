El Inunbal considera "prioritario" crear una agencia propia de emergencias tras la riada del Llevant

El informe definitivo del director técnico del Inunbal, Joan Pol, sobre las inundaciones mortales en el Llevant de Mallorca del pasado 9 de octubre considera prioritario la creación de un ente público autonómico, "tipo agencia", que sea responsable de todo el ciclo de emergencias (previsión, prevención, planificación, organización de la respuesta y recuperación), que aglutine todos los servicios de la Comunidad Autónoma en esta materia y "planifique de forma integral las necesidades de los ciudadanos". Para Pol, es preciso que esta agencia sirva para "dar sentido común y lógica a los costosos gastos que representa hacer frente a la emergencia diaria ordinaria y a la extraordinaria sujeta a planes de Protección Civil".

Así consta en el informe que hoy ha tratado el Consell de Govern y que el Ejecutivo balear ha entregado esta misma mañana a los cerca de 30 cuerpos, servicios públicos y organismos que participaron en el operativo. La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha explicado tras el Consell de Govern que hoy mismo se renmitirá a los grupos parlamentarios este informe. Lo que no se entregará, como pidió el PP, es el CAD con el registro de todas las llamadas que se recibieron en el 112, ya que "los servicios jurídicos del Govern han concluido" que no se puede entregar al figurar datos privados que están protegidos por la Ley estatal de Protección de Datos.

Cladera ha resaltado que la próxima semana se reunirá la comisión interdepartamental formada por distintas conselleries para comenzar a poner en marcha esta agencia balear de emergencias, aunque no ha dado una fecha en la que estaría creada.

El exhaustivo informe repasa todas las actuaciones que se llevaron a cabo desde el inicio de la tragedia y analiza las "fortalezas" y "debilidades" que se han detectado. Entre otras cuestiones se refiere a la "falta de alerta temprana" por parte de la AEMET que "provocó la falta de conciencia" sobre la gravedad del problema a servicios públicos que "no dispusieron de información suficiente hasta que hubo casos graves".

Por ello, entre las medidas a adoptar, Cladera ha resaltado la necesidad de contar con "redes operativas de alerta primaria de fenómenos metéreológicos adversos" propias de la Comunidad Autónoma. Ha precisado que no se trataría tanto de una agencia de metereología propia como de disponer de instrumentos que "complementen" la información de la AEMET.

Las "debilidades" que resalta Pol en cuanto a la situación de Balears en lo que se refiere a la prevención y capacidad de respuesta ante una tragedia como la del Llevant son numerosas. Entre ellas, resalta que no se dispuso durante 24 horas de un técnico analista de datos en la sala del 112 que procesara la información, una "figura fundamental para la correcta gestión de emergencias complejas", además de la "falta de personal" que existe en el 112.

Asimismo resalta que en la primera noche de la tragedia hubiera sido necesario "un helicóptero de rescate nocturno propio" de la Comunidad. Junto a ello, afirma que las telecomunicaciones de emergencia, el TETRAIB, "no están dimensionadas, ni administradas para ayudar a la gestión de emergencias" y que no se activaron de forma automática varios servicios importantes.

La "falta de formación en gestión de grandes emergencias y sistema de mando entre los responsables y los técnicos de los servicios implicados" son otras de las cuestiones que destaca, así como que el Ibanat está diseñado básicamente para hacer frente al riesgo de incendió forestal y no dispone de personal y material adecuado para "trabajar durante la noche en este tipo de situaciones".