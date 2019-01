Elecciones en Baleares: Jaume Font se convierte en Bruce Springsteen

Jaume Font quiere ser ´the Boss´. Con sus mejores hits, entre los que figura "no pintam un pebre", "els increïbles podemitas", "el xupa-xup del PSIB" o "Balears not found" y emulando al rockerso norteamericano Bruce Springsteen, el político ´born in sa Pobla´ ha dado el pistoletazo de salida para presentarse a las elecciones autonómicas de mayo en Baleares.

Nadie duda de que Jaume Font será el candidato de El Pi al Govern. Hoy ha entregado sus avales para presentarse a las primarias y lo ha hecho como una estrella entre los suyos: firmando autógrafos, haciéndose selfies, con disco en solitario y repasando sus hits. El regionalista se ha presentado con una recopilación de sus mejores intervenciones en el Parlament, cuya portada emula el cd de Greatest Hits de Springsteen de 1995: de espalda, chupa negra rockera y cambiando la guitarra m por el programa de El Pi.

Font, que ha reivindicado su partido como la opción "necesaria" para Baleares, ha aprovechado una actualidad que le viene al pelo, señalando que después del recorte de los presupuestos de Pedro Sánchez a la inversión en las islas "ya no hay duda que un partido como el Pi es más necesario que nunca". Font ha recordado su veto a pactar con partidos como Podemos o Vox: "Nuestras condiciones para pactar están aquí [en el cd con sus intervenciones]", ha zanjado el regionalista.