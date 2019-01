Carmen Orte dimite al frente del Imserso para centrarse en la política balear

La directora general del Imserso y catedrática de la UIB, dimitió ayer de su cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez, una decisión que hizo pública a través de su cuenta de Twitter en la que, como único motivo de esta decisión, afirmó que como secretaria general de la potente agrupación socialista Palma Ponent "es momento de dedicar todos los esfuerzos en ganar" las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Orte no dio ninguna pista sobre su futuro político, lo que hizo que algunos dirigentes socialistas se mostraran convencidos de que sería la número dos de José Hila en la candidatura del PSIB para el Ayuntamiento palmesano, aunque otras fuentes apuntaban a que la líder del partido, Francina Armengol, cuenta con ella para las listas al Parlament. Orte es una de las dirigentes de la confianza de Armengol y su nombre sonó con fuerza como posible rival de Hila en una primarias para ocupar el cartel electoral socialista a Cort. El acuerdo interno en el partido de que el actual teniente de alcalde sea candidato único a cambio de consensuar la lista desvaneció esta posibilidad.

El pasado jueves, día en el que José Hila oficializó su candidatura, Orte admitió a DIARIO de MALLORCA que su nombre se había barajado para el Ayuntamiento, pero había declinado presentar para ser la aspirante socialista a la alcaldía de Palma y apoyar la opción de Hila, con la condición de que las cuatro agrupaciones del partido de la ciudad tuvieran "un peso específico" en función de su importancia a la hora de "confeccionar los equipos". En ningún momento dio la más mínima señal de que abandonaría su cargo en Madrid, al contrario.

Orte fue el primer cargo mallorquín que nombró Pedro Sánchez tras fructificar la moción de censura a Mariano Rajoy. La hasta ahora máxima responsable del Imserso se integró así en el equipo de la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, quien dimitió en septiembre por las irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. A Montón le sucedió al frente del Ministerio Maria Luisa Carcedo, con la que según fuentes socialistas Orte no ha mantenido relaciones fluidas. Algunas de las fuentes consultadas apuntaron ayer a estas malas relaciones con la ministra como uno de los motivos por los que la secretaria general de la agrupación socialista de Palma Ponent habría decidido finalmente dimitir y regresar a la política balear.

A primera hora de la tarde, también a través de su cuenta de Twitter, Orte hizo pública la carta de dimisión que había enviado a la ministra. En ella, se limita a hacer un frío relato de la "catastrófica situación" en la que estaba el Imserso cuando asumió su cargo y las iniciativas que ha impulsado en estos meses para revertirla. "Todo esto ha sido posible gracias al equipo de trabajo, al Consejo del Imserso y al respaldo político, que me han permitido continuar con la labor que vengo realizando durante los últimos 25 años para fortalecer el estado de bienestar y la defensa de los colectivos más vulnerables", afirma en su carta.

"Concluyo esta etapa de intenso trabajo y avances en política para los mayores y creo que ahora debo dedicar mis esfuerzos desde la secretaría general de la agrupación socialista Palma Ponent en Balears para afrontar con éxito el gran reto que tenemos a corto plazo como es la convocatoria electoral de mayo 2019 en el mismo proyecto político del Gobierno del presidente Pedro Sánchez", acaba su escrito a Carcedo.

La decisión de abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez llega en medio del malestar interno de los socialistas de las islas por el recorte del presidente en los presupuestos estatales para 2019 a la inversión en Balears en pleno año electoral. Orte, en su anuncio de dimisión a través de Twitter, no mencionó el tijeretazo de 20 millones en las inversiones estatales para Balears, una situación que ha dejado esta semana contra las cuerdas a los principales cargos del PSIB, con Armengol a la cabeza. No obstante, sí se felicita por haber conseguido mejoras presupuestarias para 2019 para políticas de dependencia. Pese a ello, todas las fuentes indican que la marcha de Orte no está vinculada a este recorte.

El nombramiento de Orte como primera mallorquina en el Gobierno de Sánchez se vio como un guiño del presidente a Armengol. A ella le siguieron la exalcaldesa de Palma, Aina Calvo, como directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la hasta entonces diputada autonómica Bel Oliver como secretaria de Estado de Turismo y el del exdirector general de Energía del Govern, Joan Groizard, como director del área de renovables del Instituto para La Diversificación y Ahorro de Energía.