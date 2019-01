Norwegian trasladará a 69 tripulantes de Palma a bases europeas y españolas

La base de Norwegian en Palma no llegará a cumplir tres años en activo.

El cierre de la base de Norwegian en Palma afectará a 69 tripulantes de cabina que serán reubicados en otras bases europeas y españolas. También un número de pilotos, aún por determinar serán trasladados. La de la isla será la primera base en cerrar en España, a partir del 1 de abril, coincidiendo con el final de la temporada de invierno, según fuentes de la compañía.

La aerolínea escandinava anuncio este miércoles el drástico recorte de reducción de costes que se salda con la suspensión de rutas y el cierre de seis bases: cuatro en Europa --a la de Palma se suman Tenerife y Gran Canaria, siendo España el país más afectado, más la de Roma Fiumicino en Italia, y dos en Estados Unidos (Stewart y Providence). También se reducen frecuencias a partir del próximo verano desde la isla, a Copenhague (de 14 a 13 semanales), Oslo (de 9 a 8), Dusseldorf (de 9 a 7) y a Helsinki (de 7 a 6). "Se mantiene el vuelo a Madrid", con 5 frecuencias semanales en invierno, se declaran desde Norwegian, subrayando la importancia de la conectividad para Mallorca.



Reunión en Oslo

Norwegian está en plena negociación con los sindicatos. Este miércoles, en Oslo, se les reunió para comunicarles los recortes a los representantes de su plantilla europea afectada. "Queremos minimizar el impacto", se explica, por lo que se les está ofreciendo traslados a otras bases o bien que pasen a las rutas de largo radio, puesto que la reducción afecta al corto radio. Se declina dar cifras sobre el número de trabajadores afectados y se remarca que no se cancelan rutas en el aeropuerto de Palma, sino solo reducción de frecuencias. El cierre de la base mallorquina, que hubiera cumplido tres años en junio, deja a salvo al personal de tierra, porque seguirá siendo necesario. En Canarias se clausurarán las bases en noviembre.

"Según la empresa hay capacidad para absorber a los trabajadores", explica este jueves Ernesto Iglesias, presidente del comité de empresa de los tripulantes de cabina (TCP) en Norwegian. Iglesias, TCP de la base de Málaga y del sindicato USO, confirma que a los 69 trabajadores de Mallorca se les ofrece la recolocación. "Ahora toca negociar los cierres y ver las condiciones", comenta mientras regresa de la reunión mantenida en Oslo.



Compromiso "positivo"



"Nos explicaron el plan de ahorro para los próximos meses y su compromiso de ofrecer medidas de recolocación para no dejar a nadie atrás", detalla el representante de los TCP. "Valoramos positivamente este compromiso". También los cierres conllevarán recortes entre los pilotos. Son 124 (68 comandantes y 56 copilotos) los que trabajan en las bases canarias y mallorquina. Desde el Sepla (Sindicato Español de Líneas Aéreas) no se puede aún avanzar detalles porque los portavoces de los pilotos están regresando de la capital noruega tras asistir a la reunión.

Norwegian deja en funcionamiento cinco bases en España, en Madrid, Alicante, Málaga y Barcelona, donde cuenta con dos (corto y largo radio). La compañía de bajo coste, la tercera de Europa y sexta del mundo, transportó 37,34 pasajeros en 2018, de los que 8,9 millones corresponden a España y de ellos, más de un millón a través del aeropuerto de Son Sant Joan. La reducción de costes en pleno invierno se centra en las rutas operadas por los modelos Boeing 737-800 y 737 Max 8. De 130 aviones se pasa a 119. El holding de Iberia y British Airways, IAG, adquirió en 2018 un 4,6% de la escandinava. La low cost presidida por Bjorn Kjos ha despertado el interés también de otras compañías, fue la que introdujo los viajes baratos entre Europa y Estados Unidos.