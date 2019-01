Educación permite a una profesora embarazada mallorquina tomar posesión a distancia de una plaza en Menorca

La conselleria de Educación permitirá a una profesora interina embarazada de Mallorca tomar posesión a distancia una plaza de sustituta en un instituto de Menorca. La docente, que está a escasos días de salir de cuentas, denunció ayer que había tenido que renunciar a la plaza ya que al no poder viajar a Menorca por estar ya en la semana 39 de embarazo no podía realizar el acto presencial obligatorio de la toma de posesión.

Educación le ha informado hoy de que le permitirá tomar posesión de Palma. Acto seguido, dado que como es obvio tampoco podrá ir a impartir las clases debido a su imposibilidad de viajar, podrá solicitar el permiso retribuido de madre gestante (se puede pedir a partir de la semana 37 de gestación) y luego, tras el parto, acogerse a las 16 semanas de baja de maternidad.

Personal Docente ha decidido permitir esta toma de posesión a distancia desde Palma después de la denuncia que Àngela Amer hizo ayer a través de un escrito a los periódicos.

El pasado fin de semana la interina participó en el proceso de adjudicación de sustituciones, que, "por primera vez" en este curso ofrecía una plaza de su especialidad en el IES Alaior y ella era la primera de la lista. El lunes aceptó la plaza y se informó de sus derechos (a solicitar el citado permiso y luego la baja maternal), pero para poder hacerlos efectivos debía tomar posesión de la plaza: "Pero como no podía viajar a Menorca no podía". Amer asegura que le dijeron que si la plaza hubiera surgido en Mallorca no habría habido ningún problema.

Así, decidió rectificar el trámite y no se seleccionar la plaza. Pero el pasado martes, Conselleria volvió a llamarla para ofrecérsela dado que nadie más había aplicado a ella. "Me dijero que 'no podía pasar de largo'", asegura. Narra que se encontró con dos opciones: "Aceptar e ir a cumplir con la misión imposible de la toma de posesión o presentar un documento renunciando a la plaza, y con ella a mi derecho a la ayuda económica".

Señala que tenía la opción de renunciar de forma justificada con reserva de plaza. Si es es renuncia justificada en principio no perdería su posición en las listas (no decaería como sucede con las renuncias injustificadas), pero según explica la dejaría "en fuera de juego" y sin derecho a ninguna retribución hasta que se pudiera reincorporar a la docencia tras la baja maternal (que le acabará en mayo). Nada le garantizaba que la plaza siguiera disponible (que el titular no se hubiera reincorporado de su baja).

La profesora denunciaba ayer la falta de empatía de Educación y de haber tenido que aguantar comentarios como "es que si vas y te pones de baja, haces una putada los alumnos y al centro" de parte de "alguien que está bien en su despacho" y de quien Amer duda que "no quisiera contar con esta ayuda extra en una situación similar". La docente tiene claro que "no está pidiendo nada a lo que no tenga derecho" y por eso ha denunciado la situación: "Tengo un derecho y lo reclamo, ya está".

Educación ha admitido que efectivamente tiene este derecho y por eso ha aceptado que haga la toma de posesión desde Palma.

Una vez solicite el permiso retribuido, Personal Docente volverá a ofertar esta plaza de Processos Comercials en el IES de Alaior en Menorca en el proceso de adjudicación para encontrar otro sustituto.