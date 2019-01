Los diputados del PSIB descartan votar contra los presupuestos de Pedro Sánchez

Pere Joan Pons, diputado del PSIB en el Congreso por Mallorca, se alineó ayer con el Govern en la defensa de que los Presupuestos Generales del Estado presentados por Pedro Sánchez son insuficientes para Balears y confió en que se introduzcan las "mejoras" que, según dijo, ya están trasladando. Pere Joan Pons dejó claro que cuestiones como el 75 por ciento del descuento de residentes "no es suficiente para compensar" el recorte en las inversiones estatales en Balears. "Compartimos las reivindicaciones de muchas entidades para que se mejore la inversión territorial",afirmó.

No obstante, aseguró que en estos momentos no se contempla ni "está sobre la mesa" la posibilidad de que los diputados socialistas por Balears rompan la disciplina de voto en el Congreso en contra de estos presupuestos si no se modifican, tal y como emplazaban a hacerlo a los diputados del PP balear cuando se producían situaciones similares con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, recordó que a diferencia de los diputados del PP balear, los del PSIB sí demostraron que son capaces de romper la disciplina de voto de su partido cuando él y la ibicenca Sofía Hernanz votaron en su momento contra la investidura de Mariano Rajoy. No obstante, insistió en que por ahora no se plantean una actuación igual contra los presupuestos para este año. En este sentido, se mostró convencido de que las cuentas del el Gobierno de Pedro Sánchez suponen "un punto de partida" para Balears y que se recogerán las "mejoras" que plantearán los diputados socialistas de las islas.

Además, atacó a PP y Ciudadanos por sus declaraciones sobre los presupuestos, calificando de "paradójico que gente que pide mejoras para las inversiones territoriales pacte con partidos que defienden" recentralizar las autonomías, en referencia al pacto en Andalucía con Vox.

Mientras Pere Joan Pons criticaba la postura del PP balear, desde las filas populares el candidato a la presidencia del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, utilizó el recorte de inversiones estatales para Balears para entrar directamente en precampaña atacando a la que será su rival en las elecciones por parte del PSIB, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, a la que instó a "dimitir" de su cargo en el Govern y retirar su candidatura al Consell por haber demostrado que "es una mala defensora de los intereses de Balears".

Galmés afirmó que el descenso en la inversión estatal para Balears demuestra la "incapacidad de negociación de la presidenta del Govern, Francina Armengol, pero sobre todo de Cladera que es la que actúa como intermediaria" ante el Gobierno central. Añadió que esta "incapacidad" se ha puesto en evidencia durante "toda la legislatura" ya que "ni ha conseguido un REB, ni un nuevo sistema de financiación ni ahora unos buenos presupuestos estatales para las islas".

El dirigente del PP incidió en que los presupuestos de Pedro Sánchez para este año son negativos para Balears en su conjunto pero de manera especial para Mallorca, que "se queda a la cola de todas las islas en inversiones para carreteras" con tan sólo "una miserable partida de medio millón de euros".