39 pacientes permanecen todavía sin cama en los hospitales de Mallorca

Tras la tormenta perfecta del pasado martes que colapsó las urgencias de Son Espases, la situación recobró poco a poco la normalidad durante la jornada de ayer.

Fuentes del Servei de Salut señalaron que, a las tres de la tarde, tan solo había dieciséis pacientes sin cama asignada en el servicio de urgencias de Son Espases, que ningún paciente estaba sin poder subir a planta en el comarcal de Manacor y que en el hospital de Inca tan solo había una cifra testimonial de usuarios en esta situación, tres.

Por contra, la situación no era tan desahogada en el hospital de Son Llàtzer. Según las cifras aportadas por el IB-Salut, en el servicio de urgencias del centro que atiende al sector Migjorn de la isla había a primera hora de la tarde un total de 20 pacientes sin cama en la que ser hospitalizados.

Precisamente en este hospital se generó ayer una polémica al denunciar Margarita Serra, delegada de Prevención del centro sanitario, que la gripe A había infectado una planta de hospitalización.

Según su versión de los hechos, la infección se produjo a raíz de errores en cuanto a seguridad e higiene en el hospital. Según contó Serra, había varios aspectos relevantes que abonaban su denuncia. En primer lugar, que esta epidemia estacional había empezado con una fuerte incidencia de la gripe A y que los pacientes contagiados por ese virus requieren de condiciones de aislamiento concretas y que sus habitaciones deben ser desinfectadas con un protocolo concreto una vez que son dados de alta, enumeró Serra.

Falta de personal



Pero no se está haciendo así, según su versión de los hechos. Y uno de los principales motivos para no hacerlo es la falta de personal. Los trabajadores, continuó, no dan abasto para mantener las condiciones de higiene del hospital lo que, unido a la gran afluencia de pacientes en estas fechas y al descuido en el aislamiento de la gripe, han provocado la propagación de ésta por toda una planta.

Las puertas de las habitaciones de enfermos de gripe A han quedado abiertas y esto ha facilitado que el virus se propague por el resto de la planta, siempre según su versión de los hechos. "Además, no se están reciclando y separando debidamente los residuos que se producen", añadió.

Serra explicó que cualquier residuo biológico debe ser separado siguiendo unas normas y que se han detectado muestras de orina y sangre en contenedores negros, que no seguirán el proceso adecuado para los residuos biológicos. No obstante, desde el Servei de Salut rechazaron todas estas apreciaciones aclarando que el pico de gripe A ya estaba previsto y que no hay ningún motivo de alarma. Según indicaron, la situación está normalizada y no hay riesgo de contraer el virus.