Los trabajadores de IB3 llevan los incumplimientos del Pacto al Parlament

Los trabajadores de IB3 aprovecharon ayer el pleno del Parlament para calentar motores ante la huelga convocada para hoy asistiendo a la Cámara balear para poner en evidencia los incumplimientos del Pacto respecto al ente. Los trabajadores de la subcontrata de los servicios informativos, Liquid Media, incidieron en especial en las promesas de internalización repetidas cada vez que ha gobernado la izquierda en Balears sin que se lleguen a cumplir. El presidente del comité de empresa, Luis Mendiola, recordó que, entre otras cuestiones, piden la "igualdad salarial", dado que en la actualidad cobran distintos sueldos por el mismo trabajo, la aplicación del IPC a los salarios y que se les considere "como personal público" aunque los servicios informativos no estén "internalizados".

"Que dejen de hablar ya de que se internalizarán si no tienen intención de hacerlo y sobre todo que dejen de usarnos a los trabajadores como arma para atacarse entre ellos", dijo Mendiola en referencia al enfrentamiento que poco antes habían mantenido en el pleno del Parlament el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, y el popular Santiago Tadeo por el conflicto laboral en IB3.

En el pleno, Negueruela agitó el pacto en Andalucía para preguntar al PP si, como reclama Vox, piensa cerrar IB3."Díganles si están de acuerdo en cerrar las televisiones públicas como propone el partido con el que han pactado en Andalucía", respondió Negueruela al PP. Tadeo instó al conseller a "escuchar a los trabajadores y dar una solución" y resaltó que Negueruela está "para darles una solución, no para criticar al PP" en el Parlament. "Se les está escuchando y saben lo que pensamos. Se está buscando una solución con la dirección", replicó el conseller.

En los pasillos del Parlament el líder del PP, Biel Company, mostró su apoyo a los trabajadores para que logren "unas condiciones laborales dignas", aunque rehusó aclarar el modelo que impulsará el PP para la radiotelevisión autonómica si vuelve a gobernar.

Por su parte el portavoz de El Pi, Jaume Font, no pudo preguntar por este asunto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, al no haber acudido al pleno. "Nos hemos equivocado todos (los políticos) durante catorce años", dijo Font en los pasillos del Parlament mostrando su apoyo a los trabajadores de IB3. "No valen excusas jurídicas de que no se puede arreglar el contrato porque si uno sabe que este contrato tiene problemas se evita el sufrimiento de los trabajadores con uno nuevo", añadió.

Font recordó que a principios de legislatura se acordó realizar un estudio para la "internalización de una parte importante de los servicios informativos", que aún no se ha realizado, y exigió a Negueruela que actúe ante las condiciones laborales de los trabajadores de la adjudicataria de los servicios informativos, criticando que no haga cumplir "unos mínimos laborales en una subcontrata dentro de tu propia casa".