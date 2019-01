Los presupuestos de Sánchez ponen al PSOE contra las cuerdas en Baleares

Los socialistas de Balears, contra las cuerdas. El recorte de los presupuestos de Pedro Sánchez a la inversión en Balears, sumado al retraso del Régimen Especial (REB) cuya "inminencia" provocó ayer risas hasta al propio Govern, dificultó, y mucho, al PSIB salir airoso en su defensa de las cuentas del Gobierno socialista en Madrid.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, estuvo ausente del pleno; la consellera Catalina Cladera se vio obligada a recurrir al pacto de la derecha en Andalucía para esquivar los dardos del PP; y la delegada del Gobierno en las islas, Rosario Sánchez, trató de maquillar los presupuestos vendiendo convenios y medidas que afectan a toda España en un difícil equilibrio con el que fue desde unas presupuestos "claramente insuficientes" a "los mejores de los últimos ocho años para Balears".

La jornada política empezó ayer con la destacada ausencia de Armengol del Parlament. El líder del PP, Biel Company, iba a preguntar a la presidenta si cree que el Gobierno central defiende los intereses de Balears. Una pregunta que le iba a obligar a pronunciarse sobre el recorte de 20 millones de Sánchez a la inversión territorial del Estado que deja 135 euros per cápita en las islas, lejos de la media de las comunidades, en 261. Al inicio del pleno, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, anunció la ausencia de Armengol, según justificó, por "indisposición", y todas sus preguntas fueron aplazadas.

La presión recayó una vez más sobre la consellera de Hacienda, Catalina Cladera. "Hoy es un mal día para usted", ironizó la portavoz adjunta del PP, Marga Prohens, dirigiéndose a Cladera, a la que acusó de no haber logrado el REB y ahora no haber conseguido que los presupuestos del Estado con Sánchez "sean justos con Balears".

Sobre el retraso de un Régimen Especial que debía ser "inminente", la consellera se encargó de tirar balones fuera. "Lo que es inminente es la involución y la radicalización del PP, que pacta a cualquier precio con tal de gobernar con un pacto que supondrá recortes de derechos y libertades", se limitó a replicar Cladera a Prohens.

"No me he callado. Hemos dicho claramente que estos presupuestos son insuficientes para Balears", respondió la titular de Hacienda ante los reproches de "genuflexión" del PP, que estallaron a carcajadas cuando ésta añadió que la publicación del registro de Emergencias durante la torrentada del Llevant será "inminente".



"No existe un agravio"



Todavía más complicado fue el ejercicio de la delegada del Gobierno en Balears, Rosario Sánchez, quien trató de maquillar las cuentas sin contradecir al Govern. Vaciló entre hablar de unos presupuestos "claramente insuficientes" para sumarse al REB a señalarlos como "los mejores de los últimos ocho años para Balears".

Para minimizar el recorte a la inversión territorial, Rosario Sánchez tiró de "inversión indirecta", los habituales convenios que, recordó, sumarán 40 millones. No se quedó ahí y puso sobre la mesa todas las medidas globales del presupuesto: el aumento de las pensiones, que beneficiará a 168.000 pensionistas de Balears; el incremento de los sueldos a los 50.000 funcionarios del Estado y agentes de Policía Nacional y Guardial Civil en las islas; la recuperación del subsidio para 1.200 desempleados mayores de 52 años; el incremento de las becas a 10.000 estudiantes o el aumento a dos meses del permiso de paternidad, que beneficiará a 4.600 padres del archipiélago.

La delegada recordó también que los presupuestos "consolidan" el descuento de residente del 75 por ciento para el transporte aéreo y marítimo entre islas y entre islas y península, que aseguró que "se garantiza que beneficie a los ciudadanos" con los cambios en el sistema de reserva de billetes.

"El Govern considera que la inversión territorial debería ser superior, aún así es superior que los últimos ocho años", se agarró Rosario Sánchez, que, sumando los 152 millones de inversión territorial, los 40 de convenios y el descuento de residente, cifró en 454 millones la inversión del Estado en las islas: "El esfuerzo de transferencias a Balears es importante". "Nos centramos en la inversión directa pero el presupuesto es mucho más", quiso subrayar, evitando comparar la misma suma en otras comunidades: "Depende de las competencias de cada una, es difícil encontrar cifras homogéneas".

Con todo, y en una última vuelta, poco después de asegurar que "no existe un agravio", Rosario Sánchez reivindicó el Régimen Especial (REB) para poner a las islas en la media de inversión. "Para esto es tan importante el REB y el compromiso del presidente [Pedro Sánchez] de poner a Balears en la media", observó. Según informó, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le comunicó el lunes que el REB depende sólo de "dos cosas breves". ¿Para cúando su aprobación? "De manera inminente".



40 millones para aeropuertos



Los 152 millones de inversión del Estado en el archipiélago los absorberán principalmente puertos y aeropuertos que se llevarán cerca de 50 millones de euros. Enaire se lleva 40 millones, de los que 28 son para actuaciones en las terminales del aeropuerto de Palma. Casi cinco millones, 4'6, serán para el desarrollo del muelle de Ponent en Palma. 12'8 serán para depuradoras y destaca un millón y medio para la rehabilitación de Es Baluard del Príncep en Palma.