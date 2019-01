Más de medio millar de personas claman en Palma contra el pacto andaluz con Vox

"Nuestros derechos no se tocan". Así lo proclamaron ayer tarde más de medio millar de personas que se concentraron en la plaza de Cort convocadas por el Movimiento Feminista de Mallorca para protestar contra el pacto de gobierno en Andalucía, en el que participa Vox, bajo el lema 'No retrocedamos ante la amenza machista, solidaridad con las compañeras andaluzas, no al pacto machista machista Vox-PP-Cs'.

Las convocantes procedieron a la lectura de un manifiesto en el que hicieron un llamamiento a los partidos políticos "para que no negocien ni pacten propuestas que supongan un retroceso de derechos" de las mujeres. "Nos parece intolerable que la extrema derecha intente imponer un discurso regresivo respecto a las políticas de igualdad y contra la violencia de género que los partidos conservadores, para liderar el gobierno de Andalucía, han asumido de buen grado", señaló María José Busquets, la integrante de la plataforma encargada de leer el manifiesto. En este sentido, censuró que la ultraderecha quiera derogar la Ley contra la Violencia de Género con solo doce diputados autonómicos cuando se trata "de una ley orgánica estatal que fue aprobada por unanimidad" y afeó al PP que "le siga la corriente" con tal de conseguir el gobierno andaluz.

Denunció además que Vox pretenda derogar normativas que protegen los derechos de las mujeres "difundiendo mensajes falsos a la ciudadanía" sobre los datos de la violencia de género.

"Patriarcado y capital, alianza criminal", "no son muertas, son asesinadas", "así, así, ni un paso atrás, contra el patriarcado, acción directa", "lo que queremos recortado, es el patriarcado", "visca la lucha feminista", fueron algunos de los gritos más coreados en la protesta, a la que asistieron numerosas autoridades, entre ellas los consellers de Presidencia, Pilar Costa; de Trabajo, Iago Negueruela; de Salud, Patricia Gómez; de Hacienda, Catalina Cladera; de Servicios Sociales, Fina Santiago o el presidente del Consell, Miquel Ensenyat . "Visto lo que está pasando en otros lugares de España no podemos dar ningún derecho por conquistado, aunque nunca hubiéramos pensado que en pleno siglo XXI nos íbamos a tener que manifestar para mantener lo que tenemos", advirtió Costa.

Por su parte, el portavoz de Cs en Balears, Xavier Pericay, denunció que el lema de la marcha les tildara de machistas. Por otro lado, Ensenyat dio ayer su apoyo al movimiento 'Mujeres que marcan'.