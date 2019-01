Los diputados del PSIB por Balears defienden la necesidad de "mejorar" los presupuestos de Pedro Sánchez

Pere Joan Pons, diputado del PSIB en el Congreso por Mallorca, se ha alineado esta mañana con el Govern en la defensa de que los presupuestos generales del Estado presentados por Pedro Sánchez son insuficientes para Balears y ha confiado en que se introduzcan las "mejoras" que según ha dicho ya están trasladando. Pere Joan Pons ha dejado claro que cuestiones como el 75 por ciento del descuento de residentes "no es suficiente para compensar" el recorte en las inversiones estatales en Balears. "Compartimos las reivindicaciones de muchas entidades para que se mejore la inversión territorial", ha afirmado el diputado socialista.

Junto a ello, ha asegurado que en estos momentos no se contempla ni "esta sobre la mesa" la posibilidad de que los diputados socialistas por Balears rompan la disciplina de voto en el Congreso en contra de estos presupuestos si no se modifican en lo que se refiere a las islas, tal y como emplazaban a hacerlo a los diputados del PP balear cuando se producían situaciones similares con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para este año suponen "un punto de partida" para Balears y que se recogerán las "mejoras" que plantearán los diputados socialistas de las islas, que no quiso aun concretar porque las están preparando. Sin embargo, ha dejado claro que a diferencia de los diputados del PP Pere Joan Pons, diputado del PSIB en el Congreso por Mallorca, se alineó ayer con el Govern en la defensa de que los presupuestos generales del Estado presentados por Pedro Sánchez son insuficientes para Balears y confió en que se introduzcan las "mejoras" que según dijo ya están trasladando. Pere Joan Pons ha dejado claro que cuestiones como el 75 por ciento del descuento de residentes "no es suficiente para compensar" el recorte en las inversiones estatales en Balears. "Compartimos las reivindicaciones de muchas entidades para que se mejore la inversión territorial", ha afirmado el diputado socialista.

Junto a ello, ha asegurado que en estos momentos no se contempla ni "esta sobre la mesa" la posibilidad de que los diputados socialistas por Balears rompan la disciplina de voto en el Congreso en contra de estos presupuestos si no se modifican en lo que se refiere a las islas, tal y como emplazaban a hacerlo a los diputados del PP balear cuando se producían situaciones similares con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para este año suponen "un punto de partida" para Balears y que se recogerán las "mejoras" que plantearán los diputados socialistas de las islas, que no quiso aun concretar porque las están preparando. Sin embargo, ha dejado claro que a diferencia de los diputados del PP balear, los del PSIB sí demostraron que son capaces de romper la disciplina de voto de su partido cuando él y la diputada ibicenca Sofía Hernanz votaron en su momento contra la investidura de Mariano Rajoy. No obstante, ha insistido en que por ahora no se plantean una actuación igual contra los presupuestos para este año.

Además, ha atacado a Ciudadanos y PP por sus declaraciones sobre los presupuestos, calificando de "paradójico que gente que pide mejoras para las inversiones territoriales pacte con partidos que defienden suprimir las autonomías", en referencia al pacto en Andalucía con Vox.balear, los del PSIB sí demostraron que son capaces de romper la disciplina de voto de su partido cuando él y la diputada ibicenca Sofía Hernanz votaron en su momento contra la investidura de Mariano Rajoy. No obstante, ha insistido en que por ahora no se plantean una actuación igual contra los presupuestos para este año.

Además, ha atacado a Ciudadanos y PP por sus declaraciones sobre los presupuestos, calificando de "paradójico que gente que pide mejoras para las inversiones territoriales pacte con partidos que defienden suprimir las autonomías", en referencia al pacto en Andalucía con Vox.