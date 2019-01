Baleares destinará el dinero del pacto de Estado a trabajo y vivienda para mujeres maltratadas

Al calor de la negociación del pacto de gobierno en Andalucía se difundió el mantra de que el dinero de la violencia de género va a parar a "chiringuitos de podemitas feminazis". La realidad es distinta. Los cuatro millones de euros que el pacto de Estado contra la violencia de género ha asignado a Balears se destinará a ayudas a la contratación y al alquiler de vivienda para mujeres maltratadas.

"Se piensan que si repiten muchas veces esta mentira, la gente se lo creerá", lamenta la directora del IB-Dona, Rosa Cursach, que confía en que "la gente no es tonta". Para empezar, Cursach recuerda que los fondos del pacto de Estado son finalistas y que, por tanto, "no se pueden destinar ni a ampliar estructura ni a más plantilla".

¿Cómo se repartirán los cuatro millones que ha recibido Balears? Las cifras todavía no están definidas, pero la apuesta es clara. Al menos la mitad irá destinada a ayudas a mujeres maltratadas, a su contratación y para el alquiler. "Si animamos a las mujeres a denunciar, también debemos garantizar su independencia para poder salir y dejar la relación violenta", explica la responsable del IB-Dona, que señala que hay mujeres que no denuncian porque no tienen dónde ir ni de qué vivir.



Un millón a prevención y detección



Concretamente, la idea es destinar a través del SOIB cerca de un millón para abaratar a administraciones públicas y empresas la contratación de mujeres víctimas de violencia de género durante un año y otro millón a las ayudas al alquiler. "Son programas que ya teníamos en marcha, pero que ante su buena acogida ampliaremos la dotación", explica Cursach.

Otro millón se destinará a los municipios para prevención y detección de casos, para los que se seguirán impulsando mesas de coordinación entre policías locales, ambulatorios, institutos y consistorios; 500.000 se repartirán entre los consells y 300.000 a los pisos de acogida a los que acuden las mujeres víctimas cuando huyen de sus maltratadores. Cursach recuerda que Balears tiene la tasa más alta de denuncias por malos tratos con 5.000 al año.