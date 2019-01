El PP pone en el Parlament a Cladera contra las cuerdas por el recorte de Pedro Sánchez

La portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Prohens, ha puesto esta mañana en el pleno del Parlament contra las cuerdas a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ante el recorte de inversiones estatales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para Balears en los presupuestos generales del Estado. "Hoy es un mal día para usted", ha ironizado Prohens dirigiéndose a Cladera, a la que ha acusado de "faltar a su palabra" en sus compromisos con los Consells, de no haber logrado el REB prometido y ahora de no haber conseguido que los presupuestos del Estado con Pedro Sánchez sean justos con Balears.

"Usted no tiene ni palabra ni credibilidad", ha dicho Prohens a Cladera de la que ha recordado que encabezará la candidatura electoral del PSIB al Consell de Mallorca, "un buen premio para la consellera que más ha perjudicado los intereses de Balears".

En un pleno en el que ha destacado la ausencia de la presidenta Francina Armengol, justificada en una indisposición, Cladera se ha defendido atacando, para lo cual ha aprovechado el acuerdo entre PP y Vox para gobernar Andalucía. "Lo que es inminente es la involución y la radicalización del PP, que pacta a cualquier precio con tal de gobernar con un pacto que supondrá recortes de derechos y libertades", ha replicado Cladera a Prohens, afirmando que los populares son los que no tienen "ni credibilidad ni palabra".

Cladera, a quien la diputada del PP ha acusado de "genuflexión" ante Pedro Sánchez y de "callar" ante el recorte a Balears, ha rechazado estos reproches y ha afirmado que el Govern se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno. "No me he callado. Hemos dicho claramente que estos presupuestos son insuficientes para Balears", ha dicho la consellera quien ha afirmado que seguirá "batallando" como ha hecho "durante toda la legislatura" ante el Gobierno central. La titular de la cartera de Hacienda ha contrapuesto esta actitud a la del PP balear cuando gobernaba Mariano Rajoy, al que "nunca le dijo que su inversión en Balears era insuficiente, cuando sólo hubo dos años en los que superara el 11%".

Cladera ha concluido preguntándose "qué pasaría si siguiera gobernando aquí y en Madrid el PP" ya que, según ha dicho, se destinarían "menos recursos" para educación y sanidad y se produciría un retroceso en las autonomías.