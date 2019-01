Més, socio del PSIB en el Govern, sobre Sánchez: "Nos ha abandonado"

Los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez se encontraron ayer con el rechazo de la mayoría de los partidos de Balears incluso antes de conocer el recorte de las inversiones estatales en las islas. El PSIB se quedó solo en la defensa de las cuentas elaboradas por el Ejecutivo socialista, con el diputado Vicens Thomàs incidiendo en las medidas sociales que contemplan, a la espera de conocer en qué se traducirían para Balears. Al saberlo, fue la consellera de Hacienda, la socialista Catalina Cladera, la que dejó claro el rechazo del Govern.

Antes, Més per Mallorca, socios del PSIB en el Ejecutivo balear, ya había dejado clara su desconfianza respecto al trato que recibirían las islas, con declaraciones en las que daba por hecho que Balears quedaría de nuevo en el furgón de cola de las inversiones estatales. "Parece que Pedro Sánchez nos ha abandonado", dijo la diputada Joana Aina Campomar, quien sostuvo que Pedro Sánchez "no ha hecho ni un solo gesto favorable" a Balears desde que llegó a La Moncloa. Como ejemplo, puso el todavía pendiente REB que no cumplirá "con los requisitos mínimos que demanda la sociedad civil".

"Los ciudadanos de Balears no nos merecemos estar de nuevo a la cola de las inversiones estatales", dejó claro Campomar, quien consideró que esto demuestra que "los ocho diputados (en el Congreso) que teóricamente nos han de representar no defienden los intereses de la ciudadanía de las islas". Balears cuenta en el Congreso con tres diputados del PP, dos del PSIB, dos de Podemos y uno de Ciudadanos.

La tercera pata del Pacto, Podemos, tampoco se mostró satisfecho con los presupuestos para este año, a pesar de haber alcanzado un acuerdo en Madrid para su aprobación. El portavoz parlamentario del partido, Alberto Jarabo, afirmó que "no responden totalmente al acuerdo" de Podemos con el Gobierno central, ya que presentan "algunas carencias".

Así, también a la espera de conocer las cifras concretas para Balears, Jarabo criticó que no se incluyan medidas para "regular el mercado del alquiler" y poder influir para que bajen los precios, la bajada del "precio de la luz " o que se incluya la revalorización de las pensiones en función del IPC con el fin de que quede blindada por ley.

Desde los partidos de la oposición el líder del PP balear, Gabriel Company, también consideró que para dar una opinión hay que analizar "con tranquilidad" los presupuestos, en especial en lo que se refiere a inversiones en Balears, pero se mostró convencido de que reflejarían "el postureo de Armengol y el Pacto", que "intenta hacer ver cosas que no están", como el REB o "los 240 millones de euros que debe el Estado del convenio de carreteras de 2004". Company sostuvo que la presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, "está pasando malos momentos porque en Madrid no le hacen mucho caso".

Para Xavier Pericay, portavoz balear de Ciudadanos, estos presupuestos "son una malísima noticia para los ciudadanos de Balears ya que ponen en peligro la financiación de la Comunidad". Añadió que las cuentas elaboradas para este año por el Ejecutivo estatal "no son creíbles" ya que, según dijo, Pedro Sánchez "juega con la trampa permanente" con cuestiones como "calcular el IVA sobre 13 meses y no sobre 12", lo que afecta a los ingresos. "Todo indica que Armengol no pinta absolutamente nada en Madrid", sostuvo Pericay.



Críticas de El Pi



Por su parte, el diputado de El Pi, Josep Melià, tachó de "inadmisible" que Balears esté "en la cola de las inversiones". "Somos los grandes olvidados" de las cuentas, denunció vía Twitter Melià, quien recordó que es una situación "que se repite gobierne el PSOE o el PP". Por ello, incidió en la importancia "de tener voz propia en Madrid".