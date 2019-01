El Govern ofrece cinco solares a cooperativas para construir 117 viviendas

Llega un proyecto novedoso para facilitar el acceso a la vivienda. El Govern pone en marcha proyectos de cooperativas con el cese de cinco solares para construir 117 viviendas. Se abre un concurso público para su adjudicación.

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, presentó ayer las bases del concurso, junto con la gerente del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), Maria Antònia Garcia, y el director general de Arquitectura y Vivienda, Eduard Vila. Se construirán en Son Servera (42 pisos en la calle Es Cos, número 53), Vilafranca de Bonany (21 pisos, c/ Es Molí Nou, 1), Manacor (11 pisos, c/ Lleó XIII, 15), Llucmajor (23 pisos, c/ Grup Escolar, 73) y Santa Maria del Camí (20 pisos c/ Balanguera, 17). Palma queda fuera, pero se tratará de impulsar este modelo, apunta Pons.

Esta iniciativa cooperativista, que ha tenido éxito en otras comunidades autónomas como Cataluña, destaca el conseller, está ligada a la nueva ley balear de Vivienda y permite la colaboración ciudadana y de la Administración para permitir la opción de tener acceso a una vienda a un precio "igual o inferior" al del alquiler, con una fórmula mixta que se espera interese a los isleños.

A través del programa Cohabita, el Govern cede suelo público, y los proyectos arquitectónicos a cooperativistas por un periodo de 75 años que se pueden extender hasta 99 años. Las bases del concurso se publicarán en el boletín oficial de Balears (BOIB) el 19 de enero.

Nivel de ingresos



Para poder acceder a los solares se deben constituir cooperativas –por ahora hay tres en el archipiélago y solo funciona una en Eivissa–. Cada una puede optar a tres proyectos como máximo. El Ibavi también asume la tramitación y el coste de la licencia de obras y el impuesto de construcción y brinda asesoría a los cooperativistas. Estos, por su parte, además de no contar con una vivienda en propiedad, deben tener un nivel máximo de ingresos familiares de 45.000 euros o bien 48.800 para familias numerosas o personas con discapacidad, explicó Garcia.

Para adjudicar los solares se valorarán también mecanismos de regulación interna de las cooperativas, dado el componente social de este modelo, teniendo en cuenta que se impulsen valores como la solidaridad, el respeto o la diversidad, entre otros. Asimismo, la participación en movimientos locales, la oferta de servicios al barrio o bien implementar sistemas de reducción de consumo de agua o de energía sumarán puntos en el concurso.

Con la fórmula cooperativista se reduce entre un 20 y un 30% el precio de la vivienda respecto al mercado, asegura la gerente del Ibavi. Se paga una entrada que oscila entre 15.000 y 20.000 euros, financiada por una entidad bancaria, a lo que se suma una mensualidad de 150 euros durante la construccion de los pisos, por un periodo de dos años. Y después se pasa a abonar entre 420 y 570 euros mensuales durante la vigencia del préstamo (alrededor de 30 años). En un tercera fase la cuota se reduce y rondará entre 283 y 371 euros, incluido un canon de 70 euros al Ibavi.

Se abrirá un plazo de 90 días naturales (hasta abril) para presentar las propuestas y para junio se resolverá el concurso. Después se ha de constituir la cooperativa de vivienda, fórmula que está despertando gran interés ciudadano, dice Pons. Para 2020 o 2021 estarán listas las viviendas aunque se brindan cuatro años de plazo.