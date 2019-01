El Pi asegura que pactar con Vox sería traspasar una de sus "líneas rojas"

Proposta per les Illes (El Pi), la formación regionalista que lidera el diputado Jaume Font, iniciará el próximo lunes un proceso de primarias para elegir a los candidatos que encabezarán las listas en el Parlament y el Consell de Mallorca. Maria Antònia Sureda, presidenta del comité electoral, y Antoni Amengual, responsable de la campaña, presentaron ayer los comicios internos que culminarán el próximo día 28 de enero. Amengual dejó claro que su partido, después del 26 de mayo, tiene toda una serie de líneas rojas que no traspasará para conseguir acuerdos de gobernabilidad. Una de ellas es un posible pacto con partidos de extrema derecha como Vox. "Nosotros no podemos llegar a ningún acuerdo con estos señores, atacan nuestras líneas rojas", indicó.

El también conseller insular de El Pi enumeró estas líneas rojas que para ellos son infranqueables para llegar a acuerdos después de las elecciones: "Son las cuestiones ideológicas que hemos venido defendiendo en los últimos cuatro años y que todo el mundo conoce. Estamos hablando de la lengua, la mejora de la financiación, apoyo al pequeño comercio, el alquiler vacacional y mayores cuotas de autogobierno", aseguró Amengual al ser preguntado por los posibles pactos después de las elecciones. "Es evidente que con estas líneas rojas nosotros no podemos ir a ningún sitio con estos señores (Vox)", apostilló el responsable de campaña de El Pi. De todas formas, Antoni Amengual dejó claro que tampoco la izquierda tiene carta blanca para alcanzar acuerdos con ellos. "A partir de día 26 de mayo varemos cómo queda el arco parlamentario". Recordó que en 2015 nadie creía que El Pi obtendría representación y consiguieron tres diputados, tres consellers del Consell, se quedaron a escasos votos de conseguir diputado en Eivissa y más de 100 concejales son de El Pi esta legislatura que acaba.

Las primarias



En el proceso de primarias de El Pi, cualquier afiliado de los más de 1.000 que tiene la formación podrá presentarse. Únicamente necesita presentar 50 avales firmados por afiliados. Lo que ocurre es que está claro que los dos grandes favoritos y que no se augura que exista oposición interna son el actual portavoz y presidente de El Pi, Jaume Font, en el Parlament; y Xisca Mora, alcaldesa de Porreres y consellera insular, para el Consell. En caso de que no exista más de un candidato no será necesario acudir a las urnas y serán proclamados directamente. La gran duda sigue siendo si Antoni Pastor, portavoz en el Consell, dará el paso para disputar las primarias a Font o a Mora. Todo apunta a que el exalcalde de Manacor se retira y no dará batalla interna en estos comicios de El Pi.

Por otra parte, hoy será proclamado Josep Melià como candidato de El Pi al ayuntamiento de Palma. Concluye el proceso de primarias para Cort y Melià ha sido el único aspirante y por ello la asamblea de El Pi lo proclamará candidato mañana.