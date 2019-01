El Ejecutivo balear sigue sin concretar cuándo logrará el REB

La portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, aseguró ayer que las negociaciones para el Régimen Especial de Balears con el Gobierno central se encuentran "prácticamente acabadas", aunque no pudo concretar cuándo se cerrará un acuerdo que confió en que llegue "pronto". Precisó que tras las fiestas de Navidad aún no se han "retomado las conversaciones" para lograr un REB que la presidenta Francina Armengol no ha conseguido que estuviera en vigor en enero.