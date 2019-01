La Policía Local vigilará que en Son Espases se estaciona de forma correcta

La visita que agentes de la Policía Local de Palma realizaron el pasado miércoles al aparcamiento de Son Espases y que se saldó con un número indeterminado de multas a los vehículos mal estacionados, no será anecdótica.

Tal y como confirmaron ayer fuentes oficiales de este cuerpo de seguridad, "desde que el parking de Son Espases es gratuito, se ha convertido en una vía abierta al público en general y es, por tanto, ámbito de nuestra actuación. Por tanto, seguiremos acudiendo para garantizar una fluida circulación".

El responsable de comunicación de la Policía Local de Palma aludía de esta manera a los problemas que puede llegar a originar un atasco en las vías de Son Espases por vehículos mal estacionados.

Un colapso circulatorio allí puede provocar un efecto cascada y llegar a causar grandes retenciones incluso en la Vía de Cintura, como aconteció los primeros días de apertura del aparcamiento. En esas jornadas, las largas colas de vehículos esperando que las barreras de acceso les dejarán acceder uno a uno al recinto hospitalario provocaron kilométricas retenciones en ambos sentidos de la circunvalación de Palma, en dirección a Andratx y al aeropuerto.

Volviendo a la actuación realizada el pasado miércoles, el responsable de comunicación de la Policía Local de Palma señaló que actuaron a demanda. Sin poder precisar quién les llamó, sí señalo que "nos llamaron desde el hospital porque la circulación era muy difícil debido a los vehículos que estaban mal estacionados".

En plazas de discapacitados



Otras fuentes señalaron que el requerimiento a la Policía Local partió de algunos conductores de camiones de reparto de suministros que no podían maniobrar para descargar las mercancías y de personas con la movilidad reducida que comprobaron que las plazas reservadas para ellos habían sido ocupadas por vehículos sin ningún distintivo de que sus conductores tenían algún tipo de discapacidad.

Lo que sí confirmaron en la Policía Local es que se impusieron sanciones de dos tipos: unas de noventa euros por estacionar indebidamente en sitios no reservados para aparcar y otras de 200 euros por ocupar una plaza reservada para discapacitados.

En el aparcamiento de Son Espases hay un total de 69 plazas para estas personas con movilidad reducida, 16 de ellas en el aparcamiento exterior de la planta menos dos y las 53 restantes en el parking subterráneo de la planta menos tres, 21 de ellas en la zona de hospitalización y 32 en la zona reservada para los pacientes que acuden a consulta.

Josep Pomar, director gerente de Son Espases, señaló ayer que ellos no solicitaron la presencia de la Policía Local el pasado miércoles. "Si ha sido un particular o la concesionaria, no lo sé", señaló antes de admitir que, con la gratuidad del parking, "se ha originado una situación nueva en la rutina habitual" que está haciendo más complicada la circulación por el interior del recinto hospitalario.

Por esta causa, dijo, han incrementado el personal para "redirigir" a los vehículos a las zonas menos saturadas. Asimismo, el director gerente adelantó que la semana que viene ya estarán disponibles las 208 plazas de la zona 4 exterior, que se reservará para los vehículos con tres o más pasajeros, y que a finales de mes se abrirán las 184 restantes en el parking de la zona 3 frente a hospitalización.