El Pi afirma que un pacto con VOX es una "línea roja" que no traspasará

Proposta per les Illes (El Pi) inicia el próximo lunes un proceso de primarias para elegir a los candidatos que encabezarán las listas en el Parlament y al Consell de Mallorca. Maria Antònia Sureda, presidenta del comité electoral y Antoni Amengual, responsable de la campaña han presentado hoy los comicios internos. Amengual ha dejado claro que su partido después del 26 de mayo tiene toda una serie de líneas rojas que no traspasará para conseguir acuerdos de gobernabilidad. Una de ellas es un acuerdo con partidos de extrema derecha como Vox. "Nosotros no podemos llegar a ningún acuerdo con estos señores, atacan nuestras líneas rojas".

Cualquier afiliado de los más de 1.000 que tiene El Pi podrá presentarse a las primarias. Únicamente necesita presentar 50 avales firmados por afiliados. Lo que ocurre es que está claro que los dos grandes favoritos y que no se augura que exista oposición interna son el actual portavoz y presidente de El Pi, Jaume Font, en el Parlament y Xisca Mora, alcaldesa de Porreres y consellera insular, para el Consell. En caso de que no exista más de un candidato no será preciso acudir a las urnas y será proclamado directamente. La gran duda sigue siendo si Antoni Pastor, portavoz en el Consell, dará el paso para disputar las primarias a Font o a Mora. Todo apunta a que el exalcalde de Manacor se retira.

Por otra parte, mañana será proclamado Josep Melià como candidato de El Pi al ayuntamiento de Palma. Concluye el proceso de primarias para Cort y Melià ha sido el único aspirante y por ello la asamblea de El Pi lo proclamará candidato mañana.