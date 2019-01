Un bus conecta cada 15 minutos el aparcamiento del Secar con el hospital

El autobús lanzadera que conectará el parking disuasorio ubicado en Secar de la Real con Son Espases cada quince minutos, superó ayer su primera jornada de prueba.

Desde este aparcamiento, que dispone de un total de 370 plazas de estacionamiento, funcionará cada mañana este bus lanzadera totalmente gratuito con un horario de ocho menos cuarto a tres de la tarde, explicó el director gerente de Son Espases, Josep Pomar, que añadió que el trayecto se cubre en apenas cinco minutos y que contará con dos paradas en el recinto hospitalario, una frente a hospitalización y la otra en consultas externas.

"La Policía debe actuar"



Por otra parte, preguntado sobre la actuación de la Policía, Pomar se mostró categórico al afirmar que la Policía tiene que actuar porque el aparcamiento ha pasado a ser público con la gratuidad desde el pasado uno de enero.

El director gerente de Son Espases sí consideró que, pese al elevado número de sanciones que se impusieron el pasado miércoles, los agentes se habían mostrado en cierta manera "tolerantes".

"Ha sido una actuación bastante tolerante porque no se ha multado a vehículos que estaban mal estacionados pero que no interferían en la circulación. Salvo en casos muy específicos, no se ha sancionado a aquellos que no obstruían una vía", subrayó Josep Pomar.