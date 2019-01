Garrido renuncia al Consell e irá en puestos de salida del Parlament

Mercedes Garrido, secretaria general del PSIB-PSOE Mallorca y consellera insular de Territorio, ha renunciado a optar a las primarias para ser candidata al Consell, ya que el partido ha decidido que sea la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, la que aspire a este puesto en las primarias. Sin embargo, a cambio, Francina Armengol la colocará entre los puestos de salida de la lista del Parlament del PSIB-PSOE, según ha podido saber este periódico.

Las primarias del PSIB-PSOE se inician hoy con la apertura del plazo para presentar candidatos en las instituciones donde no gobiernan. Armengol, al ser presidenta, ya fue proclamada. Ahora las primarias se centrarán básicamente en el Consell y en Palma. Para ello, por decisión directa de Armengol, la candidata del aparato socialista a la institución insular será Catalina Cladera y Garrido, pese a tener expectativas, renuncia a disputar el puesto con la consellera de Hacienda del Govern. En Palma José Hila es el único aspirante a repetir como alcalde del PSIB.

"Ha sido decisión mía no optar a las primarias", aseguraba ayer Mercedes Garrido a este periódico. También negó en todo momento que Francina Armengol le pidiera que se apartara para dar paso a Cladera. "En estos momentos -aseguró Garrido-, como secretaria general del PSIB-PSOE de Mallorca no puedo posicionarme con ningún candidato", apostillaba.

Lo que está claro es que los dos únicos que han mostrado su intención de presentarse a estas primarias, según confirmaron fuentes socialistas, han sido Cladera en el Consell e Hila en Palma. Garrido tendrá funciones más de partido y ente sus cometidos estará negociar el posible pacto en el caso de que, tras el 26 de mayo, las urnas den opción a la izquierda a volver a gobernar. Este cometido se coordina desde el Parlament y es por ello que Garrido tendrá por fuerza que ser colocada en puestos de salida de la lista parlamentaria socialista.

Fuentes del PSIB apuntan que la decisión de Armengol de apostar por Cladera no tiene nada que ver con posibles rencillas entre la presidenta del Govern y Mercedes Garrido. Es una forma de "apostar por presidir el Consell en un nuevo pacto, ya que con gente del actual equipo insular sería más difícil pedir la presidencia", aseguraron.

Campaña antiautopista



La polémica que se ha desatado con el proyecto de desdoblamiento entre Llucmajor y Campos, con una fuerte campaña contra el Consell por parte de la Plataforma Antiautopista y las entidades ecologistas, puede haber pasado factura a Mercedes Garrido en sus aspiraciones a ser candidata socialista del Consell, ya que ella es la consellera de Territorio que impulsa la nueva carretera. Ella asegura que no tiene nada que ver y que su decisión está tomada de mucho antes de que los ecologistas pusieran en marcha la ofensiva contra la autovía. No obstante, algunas fuentes socialistas apuntan que ello habría sido un lastre en plena campaña electoral.

Francina Armengol no quiere a los de la Plataforma Autiautopista, enfundados con sus camisetas amarillas, protestando por el impacto de la carretera en todos y cada uno de sus mítines, apuntan barones socialistas. La prueba la tenemos en el acto organizado a principios de diciembre con la visita del ministro José Luis Ábalos. Allí se plantó una veintena de miembros de la Plataforma Antiautopista exhibiendo los planos de la carretera al grito de " qui estima Mallorca no la destrueix". El semblante de Armengol era de circunstancias ante la protesta ecologista. Por este motivo, la presidenta no quiere encontrarse cada día con una manifestación en plena campaña electoral. Con Cladera en vez de Garrido de candidata del Consell estas protestas que se auguran podrían quedar desactivadas.

Sin embargo, Catalina Cladera en los últimos meses ha tenido que enfrentarse a varios problemas que ponen en duda su gestión. Es el caso de las inundaciones del Llevant, las oposiciones que tuvieron que anularse y especialmente el fracaso en la negociación del Régimen Especial para Balears (REB). En el PSIB hay quien apunta que este cambio de Cladera hacia el Consell es para contrarrestar estas situaciones ante las elecciones.