El Idisba obtiene la acreditación del Instituto de Salud Carlos III

El Govern ha anunciado hoy que el Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba) ha obtenido la acreditación como entidad de investigación del Instituto de Salud Carlos III, algo que le permitirá contar con más financiación y más personal.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado que, con la acreditación del Idisba por parte del Instituto de Salud Carlos III, "Baleares entra en la élite de la investigación sanitaria nacional", ha informado el ejecutivo autonómico en un comunicado.

"Desde 2015 no se concedía esta distinción a ningún centro de España y el Idisba lo ha conseguido con sólo 5 años de vida. Es un reconocimiento al magnífico trabajo hecho y un aval a la capacidad, impacto y calidad investigadora del instituto, que le permitirá crecer en prestigio científico, captar más talento investigador y mejorar su financiación", ha resaltado.

Armengol ha defendido el trabajo del Idisbaa y ha señalado que "la investigación en salud es fundamental tanto para el progreso del sistema sanitario como para el de sus profesionales, ya que los centros y servicios sanitarios que desarrollan investigación mejoran las prácticas asistenciales, generan conocimiento y favorecen el tratamiento y la prevención de enfermedades, redundando finalmente en la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos".

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha destacado la apuesta por la investigación sanitaria esta legislatura "aportando recursos económicos y humanos" y ha apuntado que en los últimos años se ha duplicado el presupuesto del Idisba, se ha ampliado el personal un 80 % y se ha hecho realidad una "necesaria y reivindicada Facultad de Medicina, que era condición indispensable para obtener este sello de calidad".

Tras su acreditación, el Idisba podrá concurrir a las convocatorias de la Acción Estratégica en Salud del Instituto de Carlos III restringidas para IIS, como por ejemplo los contratos Juan Rodés de incorporación de facultativos especialistas con experiencia investigadora en los centros asistenciales que formen parte del Idisba, así como convocatorias de entidades privadas.

La acreditación tiene una vigencia de 5 años, después de los cuales el centro se tiene que someter a un proceso de reacreditación y demostrar la existencia de un proceso de mejora continua y compromiso con la excelencia.

El equipo auditor del Carlos III que analizó la documentación dictaminó que el Idisba cumple el cien por cien de los criterios imprescindibles para la acreditación; reconoce el buen nivel científico del instituto, con casi 1.700 publicaciones en los 5 años, así como el importante papel de la creación de la Facultad de Medicina tiene para fomentar la integración de los profesionales.

Los auditores también han destacado el apoyo institucional, el nexo de unión e integración que están consiguiendo entre los profesionales de las diferentes entidades, el potencial de los investigadores noveles y emergentes y la motivación de la dirección y los profesionales.

Los institutos de investigación sanitaria son entidades dedicadas a la investigación básica y aplicada que se conforman mediante la integración en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, de las universidades, organismos públicos de investigación y otros centros.

Para favorecer la investigación, en 2018 el Govern empezó la tramitación del Proyecto de decreto de carrera investigadora, que "será realidad los próximos meses" y elimina obstáculos administrativos para la contratación de investigador y agilizar su incorporación, señala la nota.

Además ha puesto en marcha diferentes programas de captación del talento como los programas de incorporación de investigadores RADIX y FOLIUM, el programa de prácticas de verano García Palmer y el proyecto de jóvenes cualificados.

En 2019, destinará 1,3 millones de euros del impuesto tursitico a tres programas nuevos: Talento Plus Junior, Talento Plus Tech y Talento Plus Clínico, para convocar 5 contratos predoctorales, cinco contratos de técnicos de apoyo a la investigación y una plaza de investigador clínico.

El Idisba se constituyó formalmente el 23 de diciembre de 2013 y cuenta con más de 680 investigadores (100 de los cuales son personal propio). Está participado por el Servicio de Salud, la Universidad de las Illes Balears, la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares y la Conselleria de Salud