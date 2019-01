La guía del buen ornitólogo

La Petita Guia d'Aus Urbanes de Mallorca, en la que participa la dirección Insular de Turisme, pretende impulsar el turismo ornitológico en la isla de procedencia nórdica e inglesa. Se editarán 2000 ejemplares en cada uno de los cuatro idiomas: castellano, catalán, inglés y alemán. El libreto, por otro lado, es la primera guía que se ha editado con competencias a nivel insular y será distribuida gratuitamente en la prestigiosa Birdfair, una de las principales ferias de turismo de este ámbito.

Una de las autoras del libro e ilustradora, Cati Artigues, ha explicado que "esta pequeña guía persigue tres objetivos principales: dar a conocer la riqueza avifáunica que tenemos en Mallorca y qué mejor idea para empezar que hacerlo con las aves más cercanas, las urbanas que son fáciles de observar. En un principio puede parecer que hay pocas pero cuando empiezas a sumar y a recorrer parques, puertos, torrentes, etc...llegan a ser como mínimo 60 especies, aunque hay más. Por lo que hay mucha variedad. Es una invitación para descubrir la fauna que tenemos aquí en Mallorca. El segundo objetivo seria reforzar la conciencia conservacionista; es evidente que la observación de aves es una dentro de las actividades naturalista que aglutina más seguidores. El tercer objetivo es dar información al turista que nos visita que cada vez se muestra más sensible con el medio ambiente. El proyecto les facilitará la visita. Ellos También valorarán esta obra que valora el ambiente que es parte de nuestro patrimonio ".

La ilustradora naturalista explica que existe "la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) que es una asociación británica que aglutina más de un millón de socios. Todos ellos han conseguido una mayor protección para los hábitats de cría y también en el ámbito privado han comprado hectáreas de terreno para convertirlas en reservas. Es una guía tan sencilla que puede manejarla un niño".

El otro autor de la guía, Toni Muñoz, ha asegurado que "los efectos negativos que pueden generar estas especies no dejan de ser simples molestias. Tendemos a no querer la fauna pero es un componente enriquece nuestro patrimonio ambiental. Mas allá de estos problemas consideramos que la avi-fauna seria un complemento elaborado que deberíamos tener ya que es un indicador de calidad ambiental. Las especies son sensibles a los cambios ambientales negativos, contaminación, ruido y que por tanto tendrían que ser mejor apreciados".

Además Muñoz ha puntuado que "Como ha dicho Cati, el primer paso para concienciar es conocerlos –en referencia a la fauna aviaria- . No hace falta coger el coche y recoger cuarenta kilómetros para verlos. Simplemente abriendo las persianas de nuestra casa ya podemos ver una gran número de estas especies."

El conseller d'Economia i Hisenda, Cosme Bonet, ha recalcado que "es un producto útil" y que surge de varios propuestas en colaboración con otros ayuntamientos. El que se ha escogido como modelo es la guía aviaria de Artá.

El conseller ha calificado el libreto de "producto turístico sostenible" añadiendo que "el turista que viene interesado por las aves quiere y tiene una sensibilidad por el ambiente, el entorno que visita y es muy consciente de ello. También queremos dejar huella con este proyecto que surge de la colaboración de los ayuntamientos . Es un pequeño paso más para promocionar productos sostenibles."