La foto que guarda la sonrisa de Justa ante el alzheimer

Justa tiene 76 años. Llegó de Sevilla con sus padres cuando tenía 13 años. Hoy vive en Pollença y tiene un principio de alzheimer. A veces se olvida de cosas y no siempre se reconoce a sí misma en las fotos: "Yo no soy esa", dice.

Pero el otro día salió en el periódico y sí se reconoció enseguida: "¡Sí, soy yo!". Justa Botello fue la última protagonista de Fotos corrientes, la sección de Xisco Alario que publica DIARIO de MALLORCA, en las páginas de Palma, cada domingo.

"Cuando me toca esperar, ya sea en una puerta de embarque del aeropuerto como en la cola del supermercado, no siento que pierda el tiempo. Solo he de observar a mi alrededor y siempre hay alguna situación que vale la pena retratar. Y mejor si es entrañable como ésta", relataba Alario (@xisco9min en Instagram).

La escena en cuestión es sincera y tierna y al verla uno se pregunta: ¿Qué estaría mirando? ¿Qué le generó esa expresión tan genuinamente feliz?

Era su nieta. El pasado 23 de diciembre, Justa y su hija, Carmen Torres, viajaban a Barcelona para pasar allí la Nochebuena y la Navidad con un tío suyo. Mientras esperaban para embarcar, hicieron una videollamada a su otra hija y hablaron con Marta, una de los "muchísimos nietos" que tiene.

Carmen le aguantaba el móvil y Justa miraba la pantalla y se reía con las ocurrencias de su nieta de 12 años y en ese momento exacto Alario apretó el disparador de su cámara, captando la risa espontánea y auténtica de Justa; retratando el cariño de la abuela por su nieta.

Una amiga, Margalida Segura, la vio en el periódico y llamó en seguida a Carmen: "¡Tu madre ha salido en el periódico!".

"¿Y yo qué hago en el periódico?", preguntó Justa. Carmen tampoco se lo creía mucho, pero cuando volvieron de Barcelona y lo vieron no hubo duda: era ella.

Lupe, su sobrina, localizó a Xisco Alario por Facebook para expresarse su ilusión por la publicación (que van a enmarcar) y hacerle llegar su agradecimiento por esa imagen que para la familia es algo muy especial: "Gracias a esta foto, se acuerda de esa sonrisa".

Carmen Torres y su madre, Justa Botello. DM