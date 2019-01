Usuarios de Son Espases: "El parking tendría que haber sido gratis siempre"

"Si encuentras a alguien a quien no le parezca bien que el aparcamiento sea gratis, que suba a ver al médico porque no está bien", bromeaba ayer un hombre en el parking de Son Espases, gratuito desde hace apenas dos días. Su mujer, Mª Ángeles, celebraba la medida: "Si aparcar en Son Llàtzer y en el Hospital de Inca es gratis, ¿por qué teníamos que pagar por venir a Son Espases? Tendría que haber sido gratis desde el principio".

"Con nuestra hija pequeña una época veníamos mucho, una vez al mes por lo menos, y eran mínimo dos horas cada vez... se notaba, se notaba", añadía.

Ayer, segundo día laborable con el aparcamiento gratuito en el hospital de referencia, mucha gente aún no se había enterado y se detenían a sacar el tique (muchos lo tiraban luego al enterarse de que el parking era gratis, a juzgar por los que se veían por los suelos).

"Mucha gente se para a sacar el tique, algunos por costumbre; otros porque no se han enterado, cuando les digo que no hace falta porque ahora el parking es gratis se alegran mucho", explicaba Toni Manzano, responsable de seguridad que ayer estaba al lado de las barreras (ahora abiertas) para informar a los conductores.

Algún paciente incluso se acercaba a los cajeros para intentar pagar pese a que lucían el cartel de 'Fuera de servicio'. Los siete cajeros siguen presentes y ayer dos operarios se encargaban de vaciar el dinero que aún quedaba en ellos.

Las viejas indicaciones se irán retirando esta semana: todavía se ven los carteles sobre dónde pagar, así como las señales que restringen el paso a lo que era el aparcamiento de trabajadores, esa zona con 930 plazas gratis para los trabajadores que llegaban pronto y lograban hacerse con una o se la 'creaban' dónde podían: ayer mismo se veían coches mal aparcados en esta zona.

En los últimos años, la concesionaria ha llamado a la grúa en varias ocasiones para retirar vehículos mal aparcados, pero ahora al ser un aparcamiento público pasa a ser una zona bajo vigilancia de la Policía Local de Palma.

Y como ahora todo es gratis, ya no existe esa división entre zona para personal y zona para usuarios.

Algunos trabajadores ayer aún no lo sabían: "No me parece muy bien pensado, entonces todos vendremos a aparcar en el aparcamiento al aire libre si nos pilla mejor y quitaremos sitio a los usuarios, ¿no?", reflexionaba una auxiliar de enfermería.

En Son Espases han contado con esto. Y es que los trabajadores del turno de mañana son 2.5oo: ellos solos coparían todo el aparcamiento actual (y aún se les quedaría pequeño ya que ahora tiene capacidad para 2.335 coches).

Así, para evitar que los usuarios queden sin sitio para aparcar, se está acotando con unos pilones un espacio al que solo se podrá acceder a partir de las 9,15 horas (cuando todos los trabajadores han empezado el turno de mañana) y hasta las 16 horas de la tarde, pero ojo son solo 363 plazas (situadas en la planta -3, justo debajo de Urgencias).

Jaume Coll es un paciente que acudió ayer a un control al hospital (más vacío de lo habitual al ser 2 de enero) y también aplaudía la gratuidad, aunque señalaba que en su opinión el aparcamiento sigue teniendo un problema: "Es muy pequeño".

Y aunque la realidad es que el aparcamiento de Son Espases casi quintuplica las plazas que tenía el viejo Son Dureta, ya han comenzado los trabajos para sumar 525 plazas de aparcamiento habilitando cuatro zonas nuevas (dos de ellas se abrirán al público ya esta semana). El vehículo sigue siendo el rey de Son Espases, pagando o sin pagar.