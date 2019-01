Florit anula el polémico auto en el que ordenó la requisa de los móviles de los periodistas

El juez Miquel Florit revocó y anuló el pasado 21 de diciembre su auto de fecha 11 anterior por el que ordenaba la requisa de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de los periodistas de Diario de Mallorca Kiko Mestre y Blanca Pou, de Europa Press, confiscación que se hizo en una pieza secreta por revelación de secretos del caso Cursach y sin que ambos redactores figuraran como investigados en esa causa.

La revocación del polémico auto, que causó el rechazó de la clase periodística, política y del mundillo jurídico, se ha conocido hoy en un tercer auto del mismo magistrado. Los dos redactores de tribunales y sus medios de comunicación presentaron una querella contra Florit, que fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Al magistrado se le imputan tres delitos: prevaricación judicial, contra el secreto profesional de los periodistas y contra la inviolabilidad del domicilio.

En su última resolución, el juez informa a los dos periodistas y a sus empresas que el 21 de diciembre "se revocó de oficio" la intervención de sus teléfonos y se ordenó la devolución de esos y otros dispositivos a Mestre y Pou. El día 24 se notificó por teléfono a ambos periodistas que podían pasar por el juzgado a recoger los dispositivos.

Los abogados de ambos, no obstante, solicitaron al juzgado que Mestre y Pou fueran citados formalmente para recuperar sus efectos, notificación que les llegó el día 2. Este viernes está previsto que Mestre y Pou recuperen sus móviles de trabajo y personales.

La representación de los redactores y sus empresas pidió también a Florit que certificara si los dispositivos habían sido analizados y si se habían hecho volcados o copia de datos almacenados en los mismos.

En el auto de hoy el magistrado explica que en su resolución del 21 de diciembre consta "certificación de que (los móviles, tableta, ordenadores y memorias) no habían sido abiertos, volcados ni examinados sus contenidos".

Miquel Florit reconoce que "sí que tuvo lugar una intervención de efectos o instrumentos relacionados con el delito de revelación de secretos (del sumario del caso Cursach, atribuido a dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado al magnate de la noche), efectos que se hallaban en poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la presente causa". Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado al magnate de la noche), efectos que se hallaban en poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la presente causa".

El magistrado afirma que los dos informadores podían haber recurrido el auto de 11 de diciembre y asegura que también entregaron voluntariamente su material de trabajo. No obstante, los dos redactores se opusieron de partida, pero los agentes insistieron en la obligatoriedad de la entrega y no les dejaron ponerse en contacto con sus empresas ni con un abogado que les asesorara.

Florit, por último, deniega la personación de Mestre, Pou, Diario de Mallorca y Europa Press en la pieza secreta por revelación de secretos, porque no son perjudicados, ni ofendidos, ni investigados, ni han pedido ejercer la acusación popular.