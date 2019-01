Una familia de Mallorca alquila una habitación a un refugiado tras leer un reportaje sobre Refugees Welcome Baleares

Una familia residente en Mallorca ha alquilado una habitación a un refugiado después de que uno de los integrantes de la misma leyese un reportaje sobre Refugees Welcome Baleares en un medio de comunicación balear y decidiese ponerse en contacto con la organización para buscar candidatos.



Según han señalado fuentes de Refugees Welcome Baleares, la persona que ofrecía la habitación se puso en contacto con ellos, lo que dio lugar a una entrevista en la que se detallaron las preferencias a la hora de buscar candidatos.



De este modo, la familia especificó el rango de edad que preferían, así como el sexo de la persona y otro tipo de preferencias relacionadas con la convivencia.



A continuación, Refugees Welcome Baleares buscó en su base de datos a refugiados que cumpliesen con dichas demandas y encontraron a una persona que, según han señalado, "encajaba con las características demandadas por la familia".



Contrato de alquiler

De este modo, la familia y el refugiado seleccionado mantuvieron, a las que también asistieron representantes dey decidieron firmar un contrato de alquiler con una duración inicial de seis meses,Una vez hayan pasado estos seis meses, el contrato de alquiler se podrá renovar en función deFinalmente, han asegurado que actualmente, así como personas refugiadas que están enviando solicitudes a Refugees Welcome Baleares