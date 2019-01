Con Di Caprio, de paseo o recordando Sant Llorenç: la bienvenida de los políticos a 2019

Brindando con Di Caprio, haciendo footing por los bosques de Calvià o con el agradecimiento a los voluntarios de los jóvenes de Sant Llorenç. El 2019 llegó y algunos de los políticos de Baleares quisieron darle la bienvenida al nuevo año con mensajes de lo más dispares a través de Twitter.



"Queridos tuiteros, pasad una buen inicio de año", deseó la presidenta del Govern, Francina Armengol, a sus seguidores. "Espero que este 2019 sea un año lleno de oportunidades en el que nunca os falten motivos para sonreir", expresó la presidenta en un tuit que concluyó con "una abrazo y feliz año", los emoticonos para la ocasión y un gif animado para brindar con el oscarizado Leonardo Di Caprio.





El presidente del PP y líder de la oposición,al amanecer.en Baleares este primer día de 2019", compartió. "Espero que este año nuevo responda a vuestros deseso y que sea un, deseó a sus seguidores.Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, en Baleares,. El tuit que sí hizo el líder del partido deen las islas fue parFinalmente,, despidió el año con un tuit manifestando su "emoción" poragradeciendo la solidaridad de los voluntarios después de la riada.. Una versión del magnífico This is Me que", compartió.Para empezar el año. "Primer trabajo de este esperanzador 2019", describió, para a continuación desear "que el nuevo año que empieza venga cargado de salud, prosperidad y buenas noticias para todos vosotros y vuestros seres queridos.", rezó el primer tuit del año del pobler.