El Govern pagará 22 millones para que sea gratis aparcar en Son Espases

No, no es una inocentada, aunque algunos así lo pensaran ayer. Los pacientes, familiares y trabajadores ya no tendrán que pagar por aparcar en el parking de Son Espases. Desde el próximo martes día uno de enero estacionar en el hospital público será gratuito. El Govern ha llegado a un acuerdo con la actual empresa concesionaria para el rescate de la instalación, que, finalmente, tendrá un coste de 22 millones de euros para las arcas públicas de Balears.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Salud, Patricia Gómez, confirmaron ayer el acuerdo con la empresa concesionaria por la que, tal y como ya habían avanzado, el aparcamiento levante sus barreras el próximo 1 de enero de 2019. Finalmente, lejos de los cálculos iniciales del propio Govern, que cifraba en hasta 45 millones de euros el rescate del aparcamiento, Salud deberá pagar 22 millones en los próximos 20 años a razón de 1,1 millones al año, en los que también va incluido el mantenimiento y la asunción por parte de la administración de 102 trabajadores de la concesionaria.



Se acaba la división del parking



Con la gratuidad del aparcamiento se acaba también la división entre el parking de los trabajadores y el de los usuarios. Para los primeros días, según explicó la consellera Gómez, se reforzará la seguridad en los accesos. En caso de que las plazas resulten insuficientes, la consellera anunció la posible reserva de 300 para pacientes de consultas y urgencias.

Paralelamente a la gratuidad, el Govern ampliará el parking del hospital de referencia con 525 plazas nuevas, de las que 133 ya estarán operativas desde el 1 de enero. El resto tendrán que esperar a mediados de mes, según Gómez. Con las nuevas, Son Espases alcanzará las 2.860 plazas de aparcamiento, en diversas zonas.

La gratuidad del aparcamiento de Son Espases, que era una promesa de PSIB, Més y Podemos y uno de los puntos de los acuerdos de gobernabilidad, se ha visto acelerada gracias al blindaje por ley aprobado por el Parlament el pasado mes de octubre y que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pese a las reticencias iniciales de Ciudadanos por el intento de los partidos del Pacto de colar la gratuidad en otro proyecto legislativo. Finalmente se aprobó una ley propia para la gratuidad del parking, que dio seis meses a Govern y concesionara para un acuerdo y hacer efectiva la medida.



El Govern estimaba el coste del rescate de la instalación en algo más de dos millones al año a pagar hasta 2039 en que finaliza la concesión. Sin embargo, desde un inicio, desde el Ejecutivo aseguraron que tratarían de rebajar el coste hasta prácticamente cero. Finalmente, serán esos 22 millones a razón de 1,1 millones al año hasta 2039.

"Una vez más este Govern cumple con los ciudadanos, con los profesionales, con los usuarios, familiares y pacientes", subrayó ayer la presidenta Armengol en el anuncio de la gratuidad que hizo después de un paseo con los responsables del hospital por las nuevas plazas de aparcamiento del hospital.