Company anuncia que su primera medida si es presidente será derogar el decreto de catalán en la sanidad

Biel Company, presidente del PP, acaba de anunciar que una de las primeras medidas que derogará si en mayo de 2019 consigue la presidencia del Govern es el decreto de catalán en la sanidad pública, el mismo que el Gobierno central acaba de retirar su recurso en contra y permite al Pacto aplicarlo con normalidad. Company ha explicado que "no es la forma de defender nuestra lengua a costa de mermar a la sanidad pública y si gobernamos va a ser un mérito, no un requisito". Acto seguido, ha aclarado que solo será mérito para acceder a una plaza sanitaria, no en el resto de la administración pública.

El líder de los populares de Balears ha hecho un resumen del año en el que ha considerado que el 2018 ha sido "un año negro para la presidenta Armengol, especialmente desde que su compañero Pedro Sánchez llegó a la Moncloa". Por ello ha anunciado que en el PP están preparado para liderar el cambio que se avecina hacia el centro derecha, como en Andalucía, y "lo haremos con ´seny´, sentido común y con nuestra experiencia". Cuando se le ha preguntado que este cambio podría pasar por un acerdo con un partido de extrema derecha como Vox ha eludido pronunciarse: "No pienso definir a nadie, solo definiré al PP como un partido de centro derecha moderado", ha apostillado.

De igual modo, Biel Company ha acusado al Govern de "falta de transparencia" en la gestión de las inundaciones del Llevant, "especialmente sobre lo que ocurrió en las primeras horas y a día de hoy todavía se niegan a darnos el informe de lo que ocurrió". Ha criticado la falta de REB y que Armengol, "teniendo 1.300 millones más de presupuesto al año que la pasada legislatura haya permitido que los vertidos fecales hayan sido una tónica habitual al no invertir en depuradoras, solo han puesto en marcha las que el PP dejó preparadas".

Por último ha calificado de "innocentada" que la presidenta haya acudido hoy a inaugurar el parking gratuito de Son Espases.