La diputada que se quedó sin votar por dar el pecho presenta una queja al Parlament

La diputada por Formentera, Silvia Tur, que la semana pasada se quedó sin votar en el debate de presupuestos por estar amamantando a su hijo ha presentado hoy una queja al Parlament. La parlamentaria ha registrado un escrito en el que relata los hechos y pide "medidas oportunas para impedir que esta situación vuelva a repetirse".

Los hechos tuvieron lugar la semana pasada, cuando a Tur no se le permitió acceder al hemiciclo por llegar tarde a la votación de las enmiendas a las cuentas de Turismo y Educación por dar el pecho. El reglamento impide acceder al pleno una vez iniciada las votaciones, pero Tur reclamaba que se aplicara "el sentido común" atendiendo a que su retraso se debía a que estaba dando el pecho. "En el Parlament o votas o amamantas", resumió en redes la diputada de Gent per Formentera, que después de haber sido madre se encuentra de baja parcial por maternidad. "Hoy amamantar a mi hijo de dos meses me ha penalizado sin que me dejaran entrar a votar", relató.

En la sesión plenaria del día siguiente, Tur denunció desde su escaño lo ocurrido y reclamó al presidente del Parlament, Balti Picornell, que se le permitiera "entrar y salir las veces que sea necesario de la votación" para amamantar a su hijo, de dos meses, y que se aplicara "el sentido común al reglamento". Picornell consultó la petición con los partidos, que no pusieron objeciones a la petición de la parlamentaria formenterense. Sin embargo, la diputada ya avisó que no descarta incluso poner una denuncia ante el IB-Dona para denunciar los hechos.



"Un derecho amparado en la legislación vigente"



En el escrito presentado este jueves , Tur critica y muestra su desacuerdo con "que la presidencia del Parlament requiera del vistobueno de los diputados para concederme un derecho que se encuentra amparado en la legislación vigente". "Que el Reglamento no recoja circunstancias como la ausencia intermitente de la sala de plenos durante una votación por causas de fuerza mayor o, como en este caso, para dar pecho a un recién nacido no es suficiente para negar un derecho", reza la parlamentaria en su queja formal ante la cámara.

Por ello, la diputada, que recuerda que seguirá de baja a tiempo parcial en los próximos meses y que durante ese tiempo planea seguir amamantando a su hijo, expresa su "rechazo a una acción, desde mi punto de vista discriminatoria" y reclama a la mesa del Parlament "adoptar las medidas oportunas para impedir que esta situación vuelva a producirse".