El ´Consell Asfaltador de Mallorca´ felicita la navidad

Sin tregua navideña. La plataforma antiautopistas no da un respiro a los dirigentes del Consell de Mallorca y no deja de criticar la decisión de seguir adelante con el polémico proyecto de la carretera Llucmajor-Campos. La red social Twitter ha servido una vez más de plataforma para expresar su total desacuerdo, en esta ocasión en forma de video, con la gestión realizada por Miquel Ensenyat, president del Consell (Més); la consellera socialista de Territorio Merecedes Garrido, y el vicepresidente podemita Jesús Jurado.



Los tres políticos antes mencionados vuelven a ser objeto de sus ácidas críticas y su ironía. En un video de poco más de dos minutos, los activistas portando máscaras con los rostros de Miquel Ensenyat, Merecdes Garrido y Jesús Jurado, ponen una nueva letra a un villancico tradicional 'Ara ve nadal'. Con esa melodia de fondo entonan versos como "ara ve nadal, farem excavacions i una autopista en tres dimensions", para después corregirse y matizar que es "un desdoblamiento" y no una autopista.





Las caricaturas creadas por los antiautopistas ponen en boca de sus personajes frases que a sus parecer no encajan con lo que ha sido su actuación final en esta cuestión. Así, brindan(Ensenyat) o por(Jurado). Sin embargo, el personaje que representa a Garrido no se anda por las ramas y entona un decididoEn el vídeo puede verse un belén realizado con figuras de playmobil que representa una Mallorca saturada con coches, carreteras, aeropuertos y playas a rebosar.Esta es una más de las protestas que la plataforma antiautopistas está realizando. El pasado domingo convocaron una marcha de protesta y también se manifestaron ante el ministro de Fomento José Luis Ábalos durante su reciente visita a Palma; entre otras muchas acciones.