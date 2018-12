Tomeu Sitjar: "Un juez de instrucción es un dictador legal, ejerza o no de tal"

Tomeu Sitjar (Santanyí, 1934) no necesita presentación, pero por si acaso ha escrito sus memorias en colaboración con Javier Mato. Las titula 'Por libre', según corresponde al fundador de los clubes liberales, decano del colegio de abogados, presidente de la junta del puerto, creador de Puerto Portals...

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Los liberales se han extinguido por cobardes?"

—Quedan cuatro gatos, porque se hicieron liberales el PSOE y el PP, se pensó que todos lo eran y a repartirse los cargos.

—A rabia no le ganan a usted los de Vox.

—Quiero extirpar el odio vigente en todos los partidos. Javier Mato dijo en la presentación de mi libro que "Tomeu es una persona que no pasará factura a ningún enemigo". Tuve durante treinta años un socio, que no se portó bien cuando sufrí un cáncer. Pues bien, no le dedico ni una palabra en el libro.

—Exigió cerrar la facultad de Derecho durante cinco años para evitar la saturación de abogados.

—Se discutía si crear Medicina, y dije que no estaría mal cerrar la facultad de Derecho cinco años, para que cambiaran el rumbo y la motivación. Cuando me criticaron, respondí con una fotocopia de un licenciado que solicitaba la colegiación. Tenía cinco faltas de ortografía en dos líneas.

—Su legendaria riña con Nadal Batle, porque usted defendía el castellano si un solo alumno lo solicitaba.

—Digo lo siguiente, quien manda en una clase son los alumnos. Si hay tres que hacen la mili o que no entienden el catalán, y los otros están de acuerdo en que se haga en castellano, el profesor no se puede negar.

—Cañellas impidió que usted fuera alcalde de Palma.

—Nos reuníamos en el despacho del hotelero Gabriel Barceló. A president iba Cañellas, Gil Mendoza a presidir el Parlament y yo a Cort. Hasta que le pregunto, "Biel, ¿puedes garantizar que tu partido autorizará que yo sea alcalde de Palma?". "Creo que no", me contestó. Entonces, qué puñetas hago yo aquí, pensé.

—Era fácil parecer progresista durante el cañellismo.

—Para mí, sí, pero la gente estaba acojonada. Cuando Aznar designa al notario Félix Pastor Ridruejo, para saber si se cargaba a Cañellas por el Túnel de Sóller, me dice, "Tomeu, te envío a estos, te pedirán tu opinión". Le respondí que "primero que se den una vuelta". Cuando me los encontré, fui yo quién les preguntó qué impresión se habían llevado. Me dijeron que habían llegado a la conclusión de que Cañellas se tenía que ir. Les recomendé que "lo arranquéis con las raíces, o resucitarán".

—¿Balears hubiera sido diferente con Félix Pons de president?

—Sin duda. Cogí a Jeroni Albertí y le dije que sabía que tenía problemas financieros por sus empresas, "pero os ayudaremos en lo que podamos, porque no podemos aceptar que Cañellas sea president, ha de ser Félix". Poco después, Albertí me suplicó "un favor, que tus dos diputados liberales voten a Cañellas". Cerré la conversación con una frase, "lo pagaremos todos los mallorquines".

—Un decano del Colegio de Abogados titula "Una justicia injusta".

—Lo es, porque no se hace en el tiempo normal y porque carece de medios. Los culpables son los Colegios de abogados y las asociaciones judiciales.

—Llama torquemadas a los jueces de Instrucción.

—Siempre los he llamado así. Ninguna persona puede disponer de un poder total sobre la libertad o la economía de los demás. Un juez de Instrucción es un dictador legal, ejerza o no.

—Usted es el culpable de Puerto Portals.

—Lo soy. Estuve al mando durante 25 años, hasta el follón de la compra por el Pocero y la salida del director, en que me digo que "esto no será nunca más lo que era".

—Portals fue un escándalo ecológico.

—Me lo jugué todo, mi experiencia, mi influencia. Tuve que luchar con la Iglesia, con Nájera, se opuso el mismo que nos vendía los terrenos. Hasta que tomé por el camino del medio, y de noche vertimos veinte camiones de escombros en la playa. Obrador, que se portó muy bien, me dijo que "Tomeu, aquí no hay nada más que discutir".

—Unos cinco mil casos, a cien mil euros por caso, es mucho dinero.

—¿De dónde sacas esas minutas? En muchos no cobraba, en el Popular tenía un sueldo. He ganado dinero, provengo de una familia media muy baja y he comprado cosas, pero hace quince años que no gano.

—¿Le tiene miedo a la muerte?

—Todo el mundo le tiene miedo a la muerte, y miente quien diga lo contrario. Solo pido que no jueguen con mi enfermedad postrera. Si estoy fatal, que me dejen en paz y tranquilidad. Y que Dios o el que haya por allá arriba me conserve lo esencial, la memoria. Mi libro es fruto de esa memoria.