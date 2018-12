Podemos tilda de "injusto" que las islas "no puedan proteger los toros"

La reacción de los partidos políticos a la sentencia del Tribunal Constitucional que vuelve a permitir las corridas de toros con sangre que prohibió el Govern del pacte no se hizo esperar ayer.

Podemos en Balears calificó de "inconcebible, injusto e ilegítimo" que las comunidades autónomas como Canarias y Asturias puedan "regular el bienestar animal y proteger los toros", mientras que Balears y Cataluña no lo puedan hacer. El Alto Tribunal tumba la ley balear por imponer un espectáculo distinto a la "fiesta tradicional española" y sostiene que solo el Estado puede regular los festejos taurinos. Declara inconstitucionales varios artículos de la Ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, entre los que se encuentran los que impiden la muerte del animal.

La formación política señaló ayer en un comunicado que la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula la ley de toros en Balears "fomenta el maltrato animal" y evidencia un "grave error político del Gobierno de Sánchez". También indicó que el presidente "debe resolver esta situación grave e injusta" y remarcó la "necesidad de derogar la Ley Wert", que califica la tauromaquia como "patrimonio cultural". Además, reafirmó la postura del partido en la defensa de los espectáculos "libres de maltrato animal" y manifestó que, a pesar de la sentencia, "llegará un día que todos los seres vivos recibirán el respeto que se merecen".

"Afan prohibitivo del Pacte"



Entretanto, el portavoz de Ciudadanos en Balears, Xavier Pericay, aseguró que el partido ya advirtió durante la tramitación de que "el fracaso de la ley de regulación de las corridas de toros de Baleares estaba garantizado" y atribuyó dicha norma al "afán regulador y prohibitivo del Govern del Pacte". Según Pericay, "no se puede ir contra la ley, y la ley es taxativa: la tauromaquia, que incluye las corridas de toros, es un bien cultural", afirmó. Pericay señaló que "el PSOE, si realmente está a favor de suprimir las corridas de toros, donde tiene que proponerlo es en el Congreso". "Es evidente que los socialistas no lo harán. No hay un PSOE, sino muchos PSOE; y algunos, como el PSIB, incluso esconden las siglas", manifestó.

Pericay explicó que la formación naranja no es protaurina ni antitaurina: "Como partido liberal, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un espectáculo perfectamente regulado, consideramos que se tiene que respetar el derecho de cualquier ciudadano a asistir", comentó.

Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa, aseguró respetar la sentencia del Tribunal Constitucional pero defendió que las tradiciones culturales "evolucionen". "Este concepto de tradición cultural tiene que ir evolucionando para tener en cuenta las diferentes sensibilidades que pueden existir en las diferentes comunidades", explicó.