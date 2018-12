El Govern al completo reivindica el trabajo de los periodistas

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la vicepresidenta del Ejecutivo balear, Bel Busquets, reivindicaron ayer la libertad de información y el secreto profesional con motivo de la copa de Navidad del Ejecutivo autonómico.

Armengol, durante su discurso, mostró su "gratitud" a todos los medios por trabajar "desde el rigor" y por el derecho de la ciudadanía a recibir una "información veraz". La presidenta del Ejecutivo balear mostró su apoyo a la tarea que desarrollan día tras día los periodistas.

Por su parte, la vicepresidenta del Govern apuntó que en estos "tiempos difíciles", en los que se ha requisado el teléfono móvil al periodista Kiko Mestre de Diario de Mallorca y a la redactora Blanca Pou de Europa Press Balears en el marco de una investigación judicial derivada del caso Cursach, "siempre defenderán la democracia y el derecho a la información" así como el secreto profesional, recogido como derecho fundamental en la Constitución.

Ante los medios de comunicación, Busquets señaló que la "democracia es un bien a preservar" y que cuando se ponga "en peligro" la profesión de los periodistas se posicionarán en su "defensa".

"Se dice que sin prensa no hay política y que sin política no hay prensa. Además, sin libertad de prensa no hay democracia", aseveró la vicepresidenta del Govern.

A la copa de Navidad asistieron todos los consellers del Ejecutivo autonómico.