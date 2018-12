El Govern aún no sabe de dónde sacará ahora el dinero para promoción turística

En el Govern tienen claro que podrán revertir el recorte a la promoción turística y que por lo tanto no habrá despidos en la antigua Agencia Balear de Turismo (ATB) y que la presencia de Balears en las ferias turísticas está garantizado. Sin embargo, lo que aún no está claro en el Ejecutivo es de dónde deberá salir el dinero. "De ninguna manera este Govern dejará a los trabajadores en la estacada", tranquilizó ayer la portavoz del Govern, Pilar Costa, que aseguró que "se trabajará para revertir esta situación estrambótica". "Ahora estudiaremos internamente de qué forma podemos dar respuesta a esta situación", explicó la portavoz. "No creo que tenga que volver a pasar por el Parlament", consideró ante la posibilidad de poder volver a encontrarse con los votos de Podemos y PP.

Costa tampoco se atrevió a decir de dónde saldrá el dinero, si bien no descartó que pueda echarse atrás el aumento de 2,7 millones en vivienda social. "Hay que recordar que ya se destinaba más dinero que nunca a vivienda", quiso recordar. Otras fuentes del Ejecutivo coincidieron en lo esencial: que podrá volverse atrás, que no tendrá que pasar por el Parlament y que aún no está claro de dónde saldrá el dinero.

La fórmula que se está barajando es una modificación de crédito, que el Govern puede llevar a cabo sin necesidad de pasar por la cámara, pero para lo que debe recortar de otra de las partidas de los presupuestos que quedaron el jueves aprobados. Lo que no está claro ahora es de qué partida. Sobre lo ocurrido hay especial malestar tanto con Podemos como con el PP. La portavoz, Pilar Costa, acusó a Podemos de haber roto el acuerdo por los presupuestos y de actuar con "deslealtad" hacia el Govern, si bien no planteó ninguna consecuencia y se mostró convencida que no ocurrirá de nuevo en el paquete de leyes que el Pacto aún debe aprobar los próximos meses antes de las elecciones.

Costa cargó con dureza contra el PP, explicando que se había comprometido con el Govern a no apoyar las enmiendas de Podemos. "El PP ha querido jugar en un tema que no es un juego". "El PP votó en conciencia, aunque fuera en contra de su propia ideología", manifestó Costa.

En la misma línea, la presidenta Francina Armengol acusó al PP de "irresponsabilidad". "Desde el Govern intentaremos resolver este desastre", defendió la presidenta en relación a las enmiendas.