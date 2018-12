Los hoteleros tachan de "insensatos e irresponsables" a los populares

"Ya hablaréis con la Federación", alertó la vicepresidenta y consellera de Turismo, Bel Busquets, al PP por apoyar el recorte a las cuentas de promoción turística, refiriéndose a la Federación Hotelera (FEHM). No hizo falta. La patronal se pronunció ayer mismo para cargar con dureza contra Podemos, y por primera vez contra los populares, tachando a ambos de "irresponsables" y a su actitud, de "insensata".

En un comunicado difundido a los medios, la patronal hotelera avisó que "si se confirma que los 6,6 millones de presupuesto de la Agencia se reducirán a 3,9 millones, es una pésima noticia en un año en que el sector turístico ya vislumbra suficientes amenazas y en el que lo que precisa Balears es reforzar y afianzar su posición frente a mercados competidores".

"Constituye un hecho gravísimo que dos de los partidos con representación parlamentaria pongan en peligro de una manera absolutamente insensata la presencia de las islas en las principales ferias turísticas", llega a decir la Federación Hotelera, que recuerda que el sector aporta un 45 por ciento al PIB regional y que es el primer generador de empleo. "Las acciones promocionales son imprescindibles no sólo para mantener sino para que no decrezca la cuota de mercado en nuestros principales países emisores, además de en otros incipientes", defiende la patronal.

La federación empresarial señala que los presupuestos "ya contemplan una partida destinada a vivienda social y además el Goverm la ha engrosado más aún destinando 26,2 millones de euros procedentes de la ecotasa".

"No se entiende el ataque de PP y Podemos contra la principal industria de nuestra comunidad y la falta de responsabilidad después de ver las dificultades habidas ya esta temporada y todas las que se ciernen sobre la temporada que viene, con las reservas cayendo fuertemente en Alemania y con una perspectiva de una salida abrupta, brexit duro, del Reino Unido", advierte la patronal.

La FEHM manifestó también su "sorpresa mayúscula" por las declaraciones del candidato del PP a la alcaldía de Palma, Mateu Isern, asegurando que no comparte la prohibición de alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares aprobada por Cort.



Podemos le da las gracias al PP a través de las redes



En las filas de Podemos estaban ayer pletóricos por haber sacado adelante sus enmiendas para vivienda. A través de las redes agradecieron al PP su apoyo con una foto de la última visita de Pablo Casado a Balears, sustituyendo las pancartas de "We love tourism" por "We love vivienda social". "Es paradójico que, en estos presupuestos, sea el PP quien nos ayude y no PSOE y Més", lanzaron también un dardo a sus socios de Pacto a través de su perfil de Twitter.