La FAPE alerta de que si la incautación de móviles sienta un precedente, "se acabaría con el periodismo"

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, alertó ayer de que si la incautación de móviles a los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press sienta un precedente "se acabaría con el periodismo". Por ello, Rodríguez exigió que se revoque la orden judicial de "forma inmediata" aunque "el daño ya está hecho".

Así lo manifestó el presidente de la FAPE en rueda de prensa en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag) junto con la presidenta de la Asociación de Periodistas de las Illes Balears (APIB), Ángeles Durán. Rodríguez y Durán se reunieron ayer con la directora de este rotativo, Maria Ferrer, y la directora de Europa Press Balears, Antonia López, así como con los periodistas afectados para mostrarles su apoyo.

El presidente de la FAPE aseguró que el secreto profesional es un "derecho fundamental" y que sin la confianza mutua entre periodistas y fuentes es "imposible que se avance", refiriéndose al trabajo de dichos profesionales de la información.

En este sentido, Rodríguez apuntó que "sin fuentes no hay periodismo" y concretó que el secreto de éstas "no es solo un derecho sino también un deber" ya que, a su parecer, como periodista "se está obligado a mantener la confidencialidad" para asegurar la información.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Periodistas de España aseguró que "no se cree"que los móviles incautados a periodistas no hayan sido analizados todavía como dijo Fiscalía. Rodríguez comentó que no entiende como "ocho días después se justifique algo que no era justificable" y admitió que "trata de justificar que se ha cometido un error", lo que le pareció "un tanto extraño".

Por otro lado, Rodríguez indicó que los derechos de información y de libertad de expresión "afectan a todos" y confesó que los ciudadanos también "deberían estar preocupados".



Secreto profesional



En el ámbito jurídico, el portavoz de la FAPE quiso recordar que el derecho al secreto profesional "no está desarrollado en la Constitución", aunque la Cláusula de Conciencia sí y, en esta línea, señaló que él es "muy receloso" con una regulación y que si es así debería ser "muy precisa y con un texto muy corto".

Rodríguez concretó que dicha regulación no debería ser "una cosa ambiciosa" sino simplemente que siguiera "lo que está establecido en los códigos éticos y deontológico de la propia FAPE o de los medios".

El presidente de la Asociación de Periodistas de España detalló que, según indica el código de la FAPE, el secreto "solo puede vulnerarse en dos casos, si la fuente ha mentido fehacientemente o si la información puede derivar a un crimen o un delito muy grave".

En este sentido, Ángeles Durán comentó que desde APIB "se ha puesto encima de la mesa" la cuestión de que el derecho al secreto profesional "no incorpora una Ley Orgánica que lo desarrolle".

"Nos parece importante desarrollar el derecho de una manera abierta, las leyes las hacen los políticos, no los periodistas y ese intento de control puede ser peligroso", aseveró Durán.