Nemesio Rodríguez: 'Si ya se sabía quién eran los filtradores, por qué ir a por los periodistas'

Nemesio Rodríguez y Ángeles Durán han remarcado esta mañana en el CESAG, la importancia del secreto profesional y han pedido que la Fiscalía rectifique para que "no se cree un referente" en la jurisprudencia.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha querido manifestar su "solidaridad y felicitar a los periódicos Mallorca" por el apoyo que han mostrado ante una situación de la que "no hay antecedentes de una decisión similar", ya que tampoco se parecen a las situaciones que vivieron el diario Público o El País.

Respecto a la incautación de los móviles y ordenadores por parte de la policía el pasado 11 de diciembre, Rodríguez ha asegurado que "no acatar las órdenes judiciales implica que puedes entrar en prisión. Lo mejor en estos casos es que esté un abogado en todo el transcurso de la acción." a la vez que ha explicado que "no se hubieran publicado grandes historias "si las fuentes no hubieran sido secretas".

En el ámbito jurídico, el presidente de la FAPE ha aclarado que "la cláusula de conciencia sí que estás desarrollada en la Constitución, al contrario que el secreto profesional" que únicamente está estipulado en los códigos deontológicos de los periodistas.

La presidenta de la Associació de Periodistes de les Illes Baleares (APIB) ha remarcado que está "muy satisfecha por el apoyo y el respaldo" que han ofrecido los periodistas. Durán ha afirmado que "hay más de 1700 firmas entre las que se encuentran desde firmas de directores de grandes medios hasta redactores de periódicos locales" y que "todas las instancias sepan que tenemos este derecho y que no se puede permitir".

Por otro lado, Ángeles Durán ha querido destacar que "en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay legislación suficiente a la que acogerse, para estos casos".