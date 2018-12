Estabilidad de interinos: "Con esto no haremos 'zig-zag'"

Las oposiciones hasta 2020, junto con otras medidas de estabilidad para los interinos, forman parte de un acuerdo que firmaron todos los sindicatos excepto STEI (defensor de mantener el pacto de estabilidad hasta entonces vigente) y ANPE. Ahora tras las elecciones sindicales los votos de STEI y ANPE juntos constituyen una mayoría sindical incontestable: ¿Cómo valora eso un conseller que ya habla de pactar las convocatorias de oposiciones hasta 2023 Martí March señaló que se pueden aprobar medidas de estabilidad que no sean un pacto como el que ha funcionado en las islas durante años y dejó clara su apuesta por "continuar con las convocatorias de oposiciones: no vamos a hacer 'zig-zag' con las políticas de estabilidad". Señaló que ningún sindicato "ha criticado abiertamente la convocatoria de oposiciones, han sido ambiguos por motivos electorales", consideró el conseller de Educación, que con todo indicó que el actual modelo de acceso a la función pública docente tampoco es que a su departamento le guste especialmente: "No lo tenemos mitificado, todo lo contrario, pero es el único sistema que tenemos y trae estabilidad a las plantillas y a los proyectos educativos".