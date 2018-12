Una diputada estudia ir al IBDona tras no poder votar por dar el pecho

La diputada por Formentera, Silvia Tur, quedó el martes a las puertas del pleno del Parlament sin poder participar en la segunda votación de las enmiendas a los presupuestos de 2019, por estar amamantando a su hijo. La parlamentaria, que lo denunció primero a través de las redes sociales y ayer desde su escaño antes de la tercera votación del debate de presupuestos, estudia ahora denunciar los hechos ante el Institut Balear de la Dona (IBDona).

"En el Parlament o votas o amamantas", resumió en redes tras la votación del martes la diputada de Gent per Formentera, que después de haber sido madre se encuentra de baja parcial por maternidad. "Hoy amamantar a mi hijo de dos meses me ha penalizado sin que me dejaran entrar a votar", relató Tur en Twitter, a quien no se le permitió acceder al pleno por llegar tarde a la votación de las enmiendas a las cuentas de Turismo y de Educación por dar el pecho. El reglamento impide acceder al pleno una vez iniciada las votaciones, pero Tur reclamaba que se aplicara "el sentido común" atendiendo que su retraso se debía a que había estado dando el pecho.

En la sesión plenaria de ayer, Tur denunció desde su escaño lo ocurrido y reclamó al presidente del Parlament, Balti Picornell, que se le permitiera "entrar y salir las veces que sea necesario de la votación" para amamantar a su hijo, de dos meses, y que se aplicara "el sentido común al reglamento".

"Rectificación" del Parlament



Picornell consultó con los partidos, que no pusieron objeciones a la petición. "Entendemos perfectamente su situación", pronunció la portavoz del Partido Popular, Marga Prohens, que fue la única en intervenir. "Yo misma he sido madre esta legislatura y he dado el pecho, aunque nunca lo pedí. Pero no nos opondremos", valoró la solicitud de Silvia Tur.

En declaraciones a este diario posteriormente al pleno, la diputada por Formentera mostró su "satisfacción" porque el Parlament "rectificara", si bien consideró que "se debería aprobar una disposición para que no vuelva a pasar". "Hay que dar una solución al reglamento para circunstancias como estas", defendió. Tur criticó la intervención de la portavoz popular, tildándola de "lamentable": "Si las diputadas del PP renuncian al derecho a dar el pecho, que es un derecho suyo y de sus hijos, le hacen un flaco favor a las mujeres", señaló la parlamentaria.

Con todo, la diputada aseguró que no descarta denunciar los hechos del martes al Institut Balear de la Dona (IBDona) para que quede constancia de lo ocurrido. La diputada recibió en las redes el apoyo de otros diputados como el menorquín Pep Castells, que lamentó la "triple insolidaridad" o del diputado de Més Biel Barceló.