Una diputada del Parlament se queda sin votar por estar amamantando a su hijo

La diputada por Formentera, Silvia Tur, se quedó ayer a las puertas del pleno del Parlament sin poder participar en la segunda votación de las enmiendas a los presupuestos de 2019, por estar amamantando a su hijo. Así lo ha denunciado la parlamentaria a través de las redes sociales.

"En el Parlament o votas o amamantas", resumió en redes tras la votación de ayer la diputada de Gent per Formentera, que después de haber sido madre se encuentra de baja parcial por maternidad. "Hoy amamantar a mi hijo de dos meses me ha penalizado sin que me dejaran entrar a votar", relató Tur en Twitter, a quien no se le permitió acceder al pleno por llegar tarde a la votación de las enmiendas a las cuentas de Turismo y de Educación por estar dando el pecho.

La diputada ha recibido en redes el apoyo de otros diputados como el menorquín Pep Castells que lamentó la "triple insolidaridad por ser de Formentera, mujer y madre" o del diputado de Més Biel Barceló, que defendió que son "cosas que cambiar".