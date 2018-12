El Govern elimina el catalán como requisito para entrar en la Simfònica y da dos años para lograr el nivel

PP y los partidos del Pacto han convertido esta mañana la primera parte del debate de los presupuestos del Govern para el próximo año en un balance de legislatura confrontándola a la del anterior Govern del popular José Ramón Bauzá. El debate ha comenzado con la defensa de las enmiendas que se mantenían vivas sobre el articulado del proyecto de Ley, de las que los partidos del Pacto no han aceptado ninguna de la oposición.

Así, la única enmienda que se ha incorporado ha sido una presentada por Més per Mallorca, a instancias de la conselleria de Cultura, por la que se modifica el requisito del nivel de catalán exigido para poder presentarse a las oposiciones para entrar en la Orquestra Simfònica Illes Balears, de tal modo que no será una condición para optar a una plaza pero los que la obtengan dispondrán de un año para acreditar el nivel mínimo y de dos para el correspondiente al puesto de trabajo que hayan obtenido. De no hacerlo transcurrido este plazo perderán su plaza.



El articulado ha quedado aprobado tras un debate en el que el popular Antoni Camps ha lanzado duras acusaciones al Govern que preside la socialista Francina Armengol, al que ha acusado de "fracaso absoluto" al no haber logrado sus "objetivos prioritarios" al comenzar la legislatura en cuanto al nuevo sistema de financiación, el REB, la condonación de parte de la deuda y 1.000 millones de inversión estatutaria, entre otras cuestiones.

"En 2011 nos encontramos (el PP) con una Comunidad Autónoma en quiebra y la dejamos arrancada. Ahora nos la dejarán con el motor apagado", ha dicho Camps al Govern al que ha acusado de "hacer todo lo posible para frenar la economía" con políticas intervencionistas. Entre otras cuestiones ha resaltado que hay "signos de desaceleración evidentes" en la economía balear, de los que ha culpado a la política del Govern "contra el turismo y contra la iniciativa privada a la que incluso han perseguido con la Gestapo de Negueruela puerta a puerta", en referencia a las inspecciones de la conselleria de Trabajo. El PP ha votado en contra de todos los puntos del articulado en el que mantenían enmiendas, absteniéndose en el resto.

Los portavoces de los partidos del Pacto han criticado al PP incidiendo en "los recortes" que caracterizaron la gestión del Ejecutivo de José Ramón Bauzá. El remate lo ha puesto el portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, quien ha afirmado que "la diferencia entre este Govern y el anterior del PP es que este sí ha cumplido con los acuerdos por el cambio (suscritos en 2015 entre PSIB, Més y Podemos) y los programas electorales" de los partidos que forman el Pacto.

Tras ironizar respecto a que Camps "hable de la Gestapo de Negueruela" cuando se trata de inspecciones gracias a las cuales "se han regularizado más de 20.000 puestos de trabajo", Alcover ha incidido en que la prueba de que el PP no es creíble en sus propuestas es que proponen una rebaja fiscal, que según los populares implicaría que los ciudadanos de las islas dejarían de pagar 200 millones de euros, planteando su entrada en vigor en 2020, es decir, con un nuevo Govern que además será el que deba elaborar los presupuestos para ese año.

Junto a la aprobación del articulado de la propuesta de presupuestos el pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad del PP a la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, mientras que de las 13 enmiendas parciales que el PP mantenía vivas se han aprobado, tras acordar transacciones sobre el redactado inicial, tres: destinar 150.000 euros más a ayudas a la industria para reducir el coste de la insularidad, 100.000 euros para ayudas a la exportación de empresas y dedicar a ayudas a las cuotas de los autónomos 400.000 euros del millón de euros previsto para distintas medidas que forman parte del plan de autónomos.

En el debate previo, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, ha defendido el impulso en esta legislatura en esta materia presumiendo de haber creado desde 2015 en las islas "70.000 empleos, disminuido el paro en unas 20.000 personas y con 24.000 trabajadores de las islas que han visto mejoradas sus condiciones de trabajo a través de los planes de lucha". A ello, entre otras cuestiones, ha añadido el que "más de la mitad de los trabajadores han visto sustancialmente mejorados sus salarios gracias a los convenios colectivos pactados".

Previamente el popular Santiago Tadeo había acusado al Govern de no haber logrado su objetivo de diversificar el modelo económico a causa de distintas iniciativas que "suprimen todo lo que sirve" para este impulso, entre las que ha mencionado la Ley Agraria o la del alquiler vacacional. "Ustedes aprobarán estos presupuestos para 2019, pero serán los ciudadanos los que se los tendrán que aprobar en las elecciones de mayo y ya veremos lo que pasa", ha dicho el diputado del PP dirigiéndose a los escaños del Pacto.

Negueruela ha replicado a esta advertencia afirmando que el Ejecutivo del Pacto ha "consolidado una política de crecimiento económica más justa y equitativa para toda la sociedad" y "los ciudadanos no querrán volver al pasado de recortes" que según ha dicho implicaría un regreso del PP al poder autonómico.